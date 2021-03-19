孩子一洗头就哭？这些方法能帮你解决难题

不少妈妈给宝宝洗头时，宝宝总是十分抗拒，哭闹不止。每次洗头都是一场战斗，让宝宝和妈妈都筋疲力尽。出现这种情况，有可能是妈妈给宝宝洗头方式不正确造成的。下面为大家分享一下给宝宝洗头的注意要点，赶紧来看看吧~

给宝宝洗头的正确姿势：抱着洗

1.妈妈抱着宝宝坐在板凳上，让宝宝躺在自己的腿上，并用手托住宝宝的头，和宝宝面对面。

2.提前用浴巾将宝宝包好，左手轻捧宝宝颈部，托着宝宝的头，拇指和中指顺势将宝宝两侧耳朵内扣，防止洗澡水溅入宝宝耳中。如果妈妈手小，盖不住宝宝耳朵，可以用棉花塞住宝宝耳朵，洗完后要记得及时将棉花取出。

3.用左臂将宝宝腰部固定住让其不要乱动，就可以给他洗头啦！

给宝宝洗头的注意事项

1.水温

洗发的水温既不能过高，也不能过低。过高温度可能伤害宝宝头皮和发质，过低可能会让宝宝着凉。水温保持在37-38℃较为适宜，冬天的水温比夏天高3℃～5℃。除此之外，喷头的出水量不可过大，以免让宝宝心生恐惧。给宝宝洗头的时候，动作也一定要轻，不要让宝宝感到疼痛，进而产生抗拒。

2.频率

给宝宝洗头的频率，不同季节是有所差别的。春夏季1-2天一次最佳，秋冬季3-4天一次即可。另外要根据宝宝实际情况决定要不要给他洗头，比如当天的情绪、身体状态等。

3.互动转移注意力

缺乏安全感，有恐惧心理使宝宝抗拒洗头的重要原因。所以宝妈们在给宝宝洗头时要多和宝宝交流、互动，让他内心充满安全感。洗头时，让宝宝身体保持倾斜，不要让宝宝身体倒悬使其感到不适。

4.洗发水

宝宝的发质以及头皮都十分脆弱，一定要选择温和、不具有任何刺激成分的婴幼儿专用的洗发水。

以上就是宝宝洗头的注意事项和正确的洗头方法，掌握这些技巧，就能让宝宝配合你完成洗头啦~

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