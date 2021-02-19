坚持让娃睡午觉，能提升脑力记忆力！

在很多家长看来，规律睡午觉有利于孩子身体发育，其实不仅如此哦，告诉大家，养成睡午觉的习惯还有一个好处，那就是可以增强孩子的记忆力！

睡午觉对记忆力的影响

据美国一项研究证实，午睡可帮助学龄前儿童记住早上所学的知识。研究人员发现，与不睡午觉的孩子相比，睡午觉的孩子回忆起上午所学的信息要多出10%。

不午睡的孩子比午睡的孩子记忆减退快，即使晚上睡个好觉补回来，他们的分数也没能提高。孩子不午睡的话，大脑储存记忆的方式会受到影响，进而影响其学习能力。

宝宝午睡要注意什么？

△ 宝宝最佳午睡温度

营造舒适、安静的环境是让孩子快速入睡的重要条件。室内温度稳定在24-25度左右最舒适。同时，家长应放轻说话的声音，尽量不要搞出太大的动静，以免打扰到孩子。

△ 宝宝最佳午睡时长

午睡时间要适宜，并非越久越好。要知道，孩子午睡时间太久会影响晚上的睡眠，适得其反了。专家建议，学龄前孩子午睡时间最好不要超过2.5小时。通常情况下，1—3岁宝宝白天睡2小时左右为宜，晚上睡10-11小时，共计13小时；3-6岁宝宝午睡时间一般为1-1.5小时，总睡眠时间共计12小时。

帮助宝宝提高记忆力Tips

☛ 按摩头顶和脚底

咱们的头顶上有一个百会穴，位于人体头顶最高处正中间。取此穴很简单，通过两耳直上连线中点即可。早上起床后经常按摩此穴不仅可以安神补虚，还可以健脑益智，增强记忆力。

脚被称为“人的第二心脏”，按摩脚底可以加快新陈代谢，促进宝宝大脑的发育。大家可以在宝宝临睡前，用拇指从宝宝脚心按揉至脚后跟，每天10次哦~

☛ 左右水平转动眼睛30秒

据英国相关研究表明，左右水平转动眼睛30秒能帮助记忆单词。专家认为这么多会让左右脑相互作用，帮助修复记忆。大家不妨带着孩子试试，说不定就能增强他的记忆力呢~

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