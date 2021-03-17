幼儿春季肌肤护理干货！赶紧收藏

初春时节，气温依旧很低，空气也比较干燥。宝宝皮肤脆弱稚嫩，如果父母护理不当，宝宝很容易受罪。今天给大家分享一些宝宝皮肤清洁护理的小妙招，赶紧来学学吧！

预防宝宝红屁屁

宝宝屁屁长期处于潮湿、闷热的环境之下，就容易患上红屁屁。所以，父母要经常给宝宝换尿布或纸尿裤。宝宝排泄后，父母要细心擦拭，以免粪便、尿液刺激宝宝屁屁的皮肤。并且擦拭时要控制好力度。擦拭后给宝宝涂上护臀霜，使皮肤上形成一层隔离层。

脸部清洁注意事项

宝宝脸部皮肤稚嫩脆弱，所以宝宝脸部的护理一定要引起足够的重视。家里一定要准备好棉签或脱脂棉条，纸巾等物品。请注意，纸巾一定要选择质地柔软的。

清洁宝宝眼睛、鼻子和耳朵时，可以用纸巾前端进行轻轻擦拭，控制好力度。

清理宝宝鼻子时，千万不要损伤了鼻腔黏膜。用棉签的前端旋进鼻内，沾上分泌物后轻轻取出。如果宝宝鼻中分泌物过多，可将棉签蘸湿，卷出分泌物。如果分泌物在鼻腔深处，可以给宝宝洗鼻。

宝宝眼睛的清洁千万不能忽视。宝宝的眼睛容易感染细菌，不要直接用手指或其它毛巾擦拭宝宝的眼睛。大人的手指上多有细菌，而宝宝眼睛十分脆弱，直接用手指或者毛巾擦拭可能会损伤宝宝的皮肤，建议大家用婴幼儿专用纱布巾放在温水中浸泡后，轻轻地把眼屎擦掉。

以上就是宝宝皮肤护理的小妙招，大家赶紧收藏起来吧。

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