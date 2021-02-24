高质量陪玩攻略，妈咪请收好！

陪玩也是一门学问哦，下面给大家分享在宝宝不同阶段陪孩子玩耍的小妙招，各位宝爸宝妈赶紧来学学吧~

0-1岁：做宝宝的“玩具”

这个阶段的宝宝不清楚什么是游戏，也不知道怎么做游戏。对于宝宝来说，父母就是一件“大玩具”。此时父母要主动陪着宝宝玩，和他多互动。

要点：

1.这个年龄段的宝宝还比较娇嫩，父母不要带他做高难度动作以免造成肢体损伤。可以陪宝宝进行一些有趣的活动，逗他开心。

2.陪宝宝玩耍时要多和宝宝进行互动，比如：眼神交流和抚触。这种互动能够增进父母和宝宝之间的亲子感情，使宝宝感到安全和快乐。

2到3岁：充当宝宝的朋友

宝宝2～3岁的时候，基本上可以平稳走路了，活动较为灵活。这个时候，父母可以陪宝宝玩一些过家家游戏。

要点:

1.在陪伴宝宝玩耍的过程中，不要随意停止游戏，这是对宝宝的不尊重。

2.在和宝宝做游戏的时候，不要过于顺从宝宝而破坏游戏规则，以免把他宠坏。

3.多尝试站在宝宝的视角看问题。

3岁后：做宝宝的游戏“军师”

这个阶段的宝宝，语言能力和活动能力已经发育成熟，形成了一定的世界观。此时，宝宝已经具有独立玩耍的能力，可以和小伙伴们一起玩耍了。父母只需给宝宝当游戏里军师就好了。

要点：

宝宝玩耍时有可能会跟小伙伴们发生争执，父母一定要用正确方式进行引导，帮助宝宝学会如何与小伙伴和谐相处。

以上就是分享给父母们陪伴宝宝玩耍的小妙招，大家学会了吗？

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