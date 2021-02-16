吃这些能促进宝宝萌牙？当心反而害了娃！

不少妈妈在社区留言：宝宝到现在还没有长牙，要不要给他吃钙片或者带他去看医生？甚至有妈妈提出给宝宝吃一些磨牙食物，帮助牙齿萌出。那么这些方法有用吗？一起来看看吧。

宝宝长牙一定要吃钙片吗?

不少父母看到宝宝长牙比较晚，就想给他吃钙片补钙，实际上这种做法并不完全正确，因为只有缺钙的宝宝才需要补钙。而出牙慢并不代表宝宝缺钙。一般来说，只要饮食合理，营养均衡到位，宝宝一般不会缺钙。

而如果父母在宝宝不缺钙的情况下，盲目给他补钙，可能会引发便秘、肾结石、食欲不振等症状，造成生长发育障碍，不利于宝宝身体成长。那么什么时候需要补钙呢？一般当宝宝牙齿容易出现裂痕或者容易碎时，就要给他额外补些钙了。

牙齿可以用磨牙棒磨出来吗?

有的父母认为，宝宝出牙晚是吃的食物过于精细导致的，于是就给宝宝准备一些较硬的食物，比如磨牙棒、磨牙饼干等等，希望牙齿可以快快长出来。

其实使用磨牙棒并不能促进牙齿的成长，过早给宝宝吃质地较硬的是食物，反而不利于宝宝正常的生长发育，这是因为宝宝的咀嚼能力较差，肠胃发育不成熟，吃较硬的食物容易诱发消化不良，影响营养的正常吸收。

何时可以给宝宝吃磨牙棒呢?

宝宝长牙之后，大家可以慢慢给他添加块状的食物。宝宝没有长牙之前，不要给他吃质地硬的食物，千万不要因为想让宝宝快点出牙，就做出影响他正常健康成长的事情来。

宝宝长牙的时间早晚多与父母的遗传有关，如果父母们小的时候长牙较晚，那么宝宝出牙的时间也可能较晚。每个宝宝出牙的时间都有所不同，只要宝宝健健康康地快乐成长，长牙晚也不是什么坏事哦！

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