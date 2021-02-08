堵奶自救指南，宝妈必备

宝宝出生后，大多数妈妈都会选择母乳喂养，但在喂养过程中，很多妈妈会遇到堵奶的问题，很是痛苦。那怎么做才能预防堵奶呢？快来了解一下~

缓解堵奶的几种方法

1.改变喂奶方式

喂奶可以采取侧卧式、交叉式，摇篮式。喂奶时，要让宝宝含住整个乳晕，使其吸到乳汁。刚刚出生的宝宝每隔两小时喂奶一次，随着月龄的增加，可以按需喂养。平时多观察宝宝，宝宝不饿就不要喂奶。喂奶后，用吸奶器将多余乳汁吸出，放入干净的储存袋放到冰箱保存。

2.正确按摩乳房

在喂奶前，妈妈可以轻轻按摩乳房或是用热毛巾热敷，这能很好地减轻堵奶症状。若乳头已经破裂，可以用冷敷来减轻疼痛感。

3.饮食清淡

饮食上要清淡，不要因为母乳分泌不足而多喝油腻汤水，否则反而会带来堵奶不适。母乳充足的妈妈不要盲目催奶，以免母乳太多而造成堵塞。

怎么科学预防堵奶

1.多让宝宝吮吸

平时增加宝宝吮吸次数，尽可能排空乳房，若宝宝吃奶量小，可以使用吸奶器将奶吸出，让自己感觉舒服点。堵奶情况严重，很容易造成乳腺管受损，妈妈在晚上睡觉前要做好乳房保护工作，同时疏通乳房。

2.采取仰卧睡姿

妈妈晚上睡觉应采取仰卧睡姿。不管是左侧睡或是右侧睡都会压迫到乳房，引发堵奶。若长时间堵奶，妈妈可以去医院就诊。

3.外出穿哺乳背心

若妈妈长时间外出，应选择穿哺乳背心，这不仅有利于喂奶还能避免堵奶。长时间穿文胸，乳房受到挤压引发堵奶，有时候甚至还会溢奶。为避免尴尬，妈妈可以使用防溢乳垫，及时更换，以免滋生细菌。

4.多喝水

很多妈妈认为多喝汤可以促进乳汁分泌，让乳汁更加有营养。事实并非如此，脂肪含量高的汤水脂肪含量也高，容易造成堵奶。建议妈妈多喝水，饮食宜清淡。

遇到堵奶时，大家也不要慌，多让宝宝吸吮，同时可以热敷或是按摩乳房，很快就能消除肿块，避免发炎~

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