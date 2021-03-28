BB夜醒频繁，原因大汇总

很多新妈都有这样的烦恼，那就是在生完宝宝后都没有办法睡个好觉。之所以这样主要是因为宝宝总是夜里醒来，这是怎么一回事呢？

1.尿湿

如果宝宝刚吃完没多久就醒来，这有可能是因为纸尿裤湿了，感觉不舒服。现在的纸尿裤虽然吸水性强，如果宝宝尿量过多，那宝宝肯定会感觉到不舒服。因此，妈妈要及时更换纸尿裤以减少宝宝不适，这样他夜里醒来次数也会少很多。

2.宝宝受到惊吓

若宝宝总是睡不好，醒来后哭闹不止。那妈妈就要考虑是否是因为宝宝白天受到惊吓。宝宝哭闹时，妈妈可以轻轻拍打其背部或是抱起来，让宝宝逐渐安静。白天不要让宝宝玩的太疯，晚上睡觉前也不要让宝宝兴奋过度或是看些听些刺激性的画面，以免吓到宝宝。

3.白天睡得时间过长

有些宝宝白天总是在睡觉，到了晚上宝宝自然不睡觉了。这时候，妈妈要及时调整宝宝生物钟。白天控制宝宝睡觉时间，不睡觉时可以跟宝宝玩些游戏，分散其注意力。晚上睡觉前给宝宝洗个澡，喂奶，创造好的睡眠环境，让其安然入睡。

4.宝宝长牙

宝宝刚开始长牙时会感觉到不舒服，夜里自然也睡不好觉。几个月之后就会有所好转，妈妈无需过于担心。

5.宝宝感觉到饿

宝宝胃容量比较小，每次吃奶量比较少，夜里自然会醒来吃奶。满月或是三个月之后就会有所改善。

6.缺乏安全感

宝宝总要抱睡是不正常的，出现这种行为有可能是因为安全感不足。父母要给与其足够的安全感，让宝宝逐渐改掉这个坏习惯。

7.宝宝生病

宝宝感冒发烧时，夜里醒来哭闹的声音也是不一样的，持续时间也更长些。父母要仔细辨别，一旦发现异常要及时去医院。

8.缺钙

宝宝缺钙严重夜里也会哭闹不止，家长应及时带宝宝去检查，及时补充维生素D，促进钙的吸收。

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