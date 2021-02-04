注意这四点，宝宝冬天不受凉

冬季天气寒冷，北风呼啸，如何给宝宝做好保暖工作？宝宝语言能力差，不能表达自己是冷是热。有的妈妈总是担心宝宝穿得不够暖，便给宝宝穿了一层又一层。

其实，给宝宝穿衣过多反而可能会引发捂热综合症。下面将为父母们分享一下冬季宝宝保暖的注意要点，赶紧来了解一下。

1.穿衣要适量

判断宝宝冷暖最简单的方法就是摸宝宝的颈背部。如果颈背部凉说明宝宝冷，应适当给宝宝添衣；如果后颈部出汗了，就说明宝宝热，要适减衣。请注意，宝宝穿的过厚，反而很容易生病。

不要直接给孩子穿厚衣服，这样并不保暖。应先给宝宝穿贴身衣物，阻隔外界冷空气，这样穿得少反而更保暖。宝宝出汗后，棉质的贴身衣物会将身上的汗液吸收，防止宝宝因体热丢失而着凉感冒。

2.外出时注意保暖

冬天天气寒冷，带宝宝出门时，父母一定要提前把保暖工作做好，给他戴上帽子、口罩、围巾等保暖装备，不要将他的脑袋和脸蛋直接暴露在冷空气之中。如果在特别冷的地区生活，还可以给宝宝戴棉手套、棉靴。

3.正确给宝宝洗澡

冬天给宝宝洗澡是一大难题。如果没有做好保暖工作，宝宝很容易感冒、着凉。生病不仅让宝宝难受，还让父母十分担心。所以，父母在给宝宝洗澡的时候，一定要注意频率。既不要长时间不给宝宝洗澡，也不要洗澡频率过高，保持一周两次的频率较为适宜，六个月以下宝宝两天洗一次也是可以的。

冬季天气寒冷，在给宝宝洗澡之前一定要让室内保持温暖。并且提前准备好浴巾、毛巾等物。宝宝洗澡后，要及时将宝宝包好，避免着凉。

4.使用睡袋

不少宝宝晚上睡觉时喜欢踢被子，冬天天气寒冷，宝宝蹬被子容易着凉感冒。建议大家给宝宝使用睡袋，不仅可以保暖，还能防止宝宝踢被子着凉，减少生病的几率。

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