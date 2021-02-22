想要胎儿长得好，就要避开这些误区！

怀孕后为了让胎儿健康生长，准妈妈会各种小心。但在怀孕期间，准妈妈很容易进入某些误区，快来了解一下。

误区一：准妈妈想吃东西其实是宝宝想吃

怀孕期间，准妈妈以前不喜欢吃的食物现在喜欢吃了。有时候还会特别想吃某种食物，如果吃不到会很难受。很多准妈妈认为，这是因为宝宝想吃。

其实并不是这样。准妈妈在孕期口味发生变化是正常现象。胎儿的正常发育需要准妈妈提供充足的营养，而妈妈嘴馋并不是因为胎儿，毕竟胎儿是不可能直接品尝到食物的美味的。

误区二：准妈妈睡觉的同时胎儿也在睡觉

随着孕周数增加肚子逐渐增大，准妈妈更容易感到疲累，总想要睡觉。有些准妈妈认为自己在睡觉的同时胎儿也在睡觉，其实不一定哦。胎儿睡眠时间是断断续续的，胎儿中途醒来会自己“玩耍”一会，然后继续再睡觉，并非会跟妈妈同步。

误区三：胎动厉害是因为胎儿调皮

到了孕中后期，胎动会更加频繁。胎动厉害可不是孩子调皮，这有可能是胎儿发生了异常情况。因此，准妈妈要及时向医生了解什么是正常胎动，什么是异常胎动。一旦发现异常及时就医，以免延误病情。

误区四：翻身会压到胎儿

部分准妈妈在躺下时很小心，就害怕压到肚子里面的胎儿，睡觉时感到不舒服也不敢翻身。其实，准妈妈是可以翻身的。胎儿在妈妈肚子里面不仅有脂肪保护还有羊水保护，所以不管准妈妈再怎么动都不会压到胎儿。

误区五：孕期体重增长快，胎儿长得壮

“一人吃两人补”，这是我们经常听到的一句话。为了让胎儿发育更好。准妈妈会吃很多食物以给宝宝提供营养。但不少准妈妈发现，自身体重直线增加，但胎儿体重还是没有增加多少。所以大家在孕期要控制饮食，不要胡吃海喝。

在怀孕期间，大家多看些育儿类的书籍，避开误区以保证胎儿健康发育。同时，准妈妈需要合理饮食，多运动，保证睡眠充足，定期去医院产检，以了解胎儿发育是否正常。

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