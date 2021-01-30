终结“睡渣渣”，这几个技巧请收好

睡眠质量的好坏对宝宝的生长发育有很大影响。宝宝睡眠质量高，生长发育也会更好。但有些宝宝天生就是“睡渣”，那么如何让宝宝拥有高质量睡眠呢？试试下面的方法：

1.戒掉吃夜奶的习惯

很多宝宝都有吃夜奶的习惯，这也会影响睡眠质量。宝宝吃夜奶，睡着后又会因为排泄问题而醒来，这就容易打断宝宝正常的睡眠。因此，家长可以在睡觉前1小时给宝宝喂奶，孩子吃饱了，夜里自然就不容易醒了，慢慢地也就会戒掉吃夜奶的习惯。

2.适当增加宝宝运动量

对于那些晚上很难睡着的宝宝而言，妈妈可以适当增加宝宝白天运动量，减少白天睡觉时间，这可以让宝宝感觉到疲累，晚上自然睡得比较沉。

3.给孩子足够的安全感

有的宝宝半夜醒来是因为缺乏安全感。父母此时要陪在孩子身边，让孩子感觉到足够的安全感，这样孩子也更容易入睡。

4.穿得舒适

宝宝睡得不踏实有可能是穿得不舒服导致，父母要给宝宝穿舒适宽松，柔软的衣物，这样不仅能让宝宝放松，同时也能安然入睡。注意，选择纸尿裤时，要选择透气性强，舒适的纸尿裤。为了让孩子睡觉安稳，妈妈可以选择带有尿显条的纸尿裤，这样就能及时更换，避免尿液刺激到皮肤，影响孩子睡眠质量。

5.营造良好的睡眠环境

想要宝宝睡眠质量高，家长就要给宝宝创造好的睡眠环境，不要过于吵闹，灯光不要过于明亮，始终保持室内昏暗。家长可以在宝宝房间准备一台可以调灯光的台灯，这样就不会影响宝宝睡眠。

宝宝生长发育的好坏跟睡眠质量有很大关系。因此，家长在平时要注意上面这几点，从日常生活中做起，让宝宝睡得更香甜。

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