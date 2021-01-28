哺乳期能吃药吗？几种常见药为你一一解析

为了孩子能健康成长，很多宝妈都会选择母乳喂养。而在哺乳期中，妈妈们最害怕的就是生病！生病了不敢吃药，只能硬抗，就害怕药物会影响奶水，对宝宝不好。那么哺乳期真的不能吃药吗？今天我们就来整理下几种常见药，为你一一解析：

1.抗生素

抗生素药物会影响母乳，但不会对宝宝造成影响。一般来说，剖腹产的妈妈产后会还会用到抗生素来预防伤口感染。但在用抗生素期间，妈妈的母乳分泌量会减少。

如果是乳腺堵塞发炎，服用抗生素期间最好不要给宝宝哺乳。

2.止咳水

绝大部分的西药止咳水是不能给哺乳期妈妈服用的。比如，可待因类止咳药就会影响宝宝的心跳和呼吸，而且可待因会通过母乳传递给宝宝，并且有成瘾性。

如果妈妈咳嗽不止，服用中药止咳药更安全，比如甘草片就很不错。

3.哮喘药物

哮喘药物的吸入成分中虽然含有类固醇，但只在肺部支气管发生作用，并非作用于全身，母乳中的含量非常少，可以放心服用。但如果发生严重哮喘，需要在短时间内频繁用药，应先排空乳房挤出母乳，等治疗结束后再给宝宝喂奶。

4.流感药

为了自己的身体健康，也为了避免传染给其他家人，妈妈患上流感后一定要及时服药控制病情。要知道，家里多一个人被感染，宝宝患流感的风险就越高。

注意，流感药会影响到母乳，因此服药后要把奶水挤掉，同时自我隔离不与宝宝接触。停止服药12小时后，就可以给宝宝喂奶了。

5.退烧药

首选的退烧药物是乙酰氨酚，乙酰氨酚又名扑热息痛，是目前安全性最高的退烧药物。妈妈在孕期和哺乳期服用相对比较安全，但要注意适量，退烧药确实会影响到母乳，但过敏率并不高。建议大家根据自身病情，在医生指导下服药，千万不要盲目服药。

6.降压药

如果你产前就服用，那么哺乳期也要坚持，不能停。产后血压没有恢复正常，建议前往就医，服用哺乳期可用的降压药，千万不能自行停药。

7.止疼药

哺乳期服用止疼药会给宝宝带来不利影响。除了乙酰氨酚外，其他非类固醇类药物都不建议服用。如果必须要用，先咨询医生。

8.眼药水

哺乳期妈妈可以使用眼药水。眼药水、眼药膏都属于外用药物，直接涂抹在患处，对母乳喂养没有影响。

9.止泻药

止泻药有两种，一种是通过抑制肠道蠕动来止泻，比如蒙脱石散。这种药物泡水服下后会吸附性止泻，比较安全，哺乳期妈妈可以服用。还有一种是通过神经中枢来达到止泻目的，哺乳期就不能服用了。

10.安眠药

不能用哦~安眠药是一种脂溶性药物，是作用在脑神经上发挥功效，妈妈在哺乳期不能服用。一般来说，哺乳期妈妈都好辛苦，基本碰到枕头就能睡着，是不大容易有失眠问题的。

如果发生失眠，有可能是产后抑郁，大家需要警惕起来。

11.避孕药

市面上出售的避孕药含有激素成分，主要是雌激素和黄体激素，哺乳妈妈服用会影响宝宝的身体健康。建议选择其他避孕方式，可以先询问医生意见，千万不要盲目购药自行服用。

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