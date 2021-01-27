你知道吗？宝宝有“依恋期”，错过了就不和你亲！

有的宝妈发现，明明是自己怀胎十月，好不容易诞下孩子，岂知宝宝居然不跟自己亲，反而是跟奶奶、外婆亲，真的好气人！

其实，你知道吗？宝宝们在成长发育中存在一种叫“依恋期”的关键期，如果你错过了，宝宝可能就不会和你亲近。今天，我们就来和大家科普下~

Δ 宝宝依恋期的四个阶段

心理学家鲍尔比指出，宝宝出生后，首先会和自己的抚养人建立起亲密关系，从而在这样安全的环境中获得归属感和安全感。

而完善的依恋关系，需等到宝宝7个月后才会建立起来。依恋关系的建立有四个阶段，每个阶段对妈妈和宝宝来说都非常重要。

0-2个月：不认人，谁抱都行

宝宝出生后的前2个月是依恋关系建立的前期，哭声是建立依恋关系的重要标志。但是，宝宝在这个时期还不认人，因此谁抱都行。

2-7个月：开始初步认人，用不同方式吸引关注

在这个时期，宝宝已经可以初步认人了，并能用哭声、表情、声音等不同方式吸引家人的关注，还可以用微笑对亲人表示回应。

8个月-2岁：认人了

宝宝8个月时会认人了，此时也是记忆开始发展的时期。在这个阶段，宝宝开始对最亲近的人产生依赖感，比如他会依赖妈妈、爸爸、奶奶、外婆等。当最亲近的人从身边离开时，宝宝会变得很焦虑。

2岁以后：妈妈最重要

不管宝宝2岁前和谁亲近，等到2岁后大多数宝宝都会认为“妈妈最好”。这个时期是妈妈和宝宝建立起依恋关系的关键时期。

宝宝8个月前还不具备认人能力，的确如墙头草一般，谁经常抱他，他就和谁更亲近。但8个月后，宝宝就不会这样了。他会根据亲密程度、照顾时间长短，来判断谁是自己最亲的人。宝宝2岁后，他会认为妈妈是全世界最好的人。

但如果妈妈错过和宝宝建立依恋关系的关键期，宝宝有可能就不会和你亲哦，大家千万别忽视！

Δ 上班族妈妈如何和宝宝建立依恋关系？

对于上班族妈妈来说，想要和宝宝建立亲密的依恋关系可不容易，毕竟大部分时间都是在公司中度过。别着急，育姐给大家出出招：

1.8个月前：经常和宝宝互动

8个月前，宝宝尽管不大认人能力，但他们可以感受到亲人和自己的互动。此时大家要经常和宝宝说话，对宝宝的行为要积极予以回应。这样“你一言我一语”的进行互动，会让宝宝更愿意与你亲近。

2.8个月后：给予“高效陪伴”

妈妈休完产假要回归职场，那么高效陪伴对宝宝而言就非常重要了。如果不能长时间陪伴在宝宝身边，那么妈妈就要抓住下班后的亲子时间，即使你每天只能陪孩子一小时，也要高效陪伴，丢掉手机，和宝宝一起读书、一起玩耍，充分利用这一小时，也比漫无目的的陪伴要好太多。

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