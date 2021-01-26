必须顺产？准妈咪有这些情况别强求！

很多准妈妈都想顺产，其实，顺产也也有弊端，有些准妈妈就就不适合顺产，大家快来了解一番！

1.羊水污染

从怀孕开始，胎儿就生活在羊水中，而羊水也是胎儿的“空气”，若“空气”受到污染，胎儿健康也会受到影响。若此时还坚持选择顺产，胎儿在这种环境下继续发育，很容易造成胎儿肺炎，甚至危及生命。

2.胎位不正

胎位不正，这不仅会影响妈妈的健康还会影响胎儿，严重的还会危及生命，这时候妈妈就不应坚持选择顺产。

2.胎盘早剥

为胎儿以及自身，妈妈都会选择顺产。但如果在准妈妈出现胎盘早剥，这就容易发生产后大出血。此时必须遵医嘱，选择合适的生产方式。

3.高龄准妈妈

高龄准妈妈不管是体力还是身体状况都远远不如年轻时，孕期很容易患上妊娠高血压或是高血脂，在分娩时更容易遇到困难或是发生危险。因此在决定是顺产前，大家要考虑清楚，听从医生的意见。

4.阴道炎

阴道炎常常伴有阴道滴虫感染，若准妈妈此时还选择顺产，那就有可能感染到宝宝。

5.胎儿过大

若胎儿体重超过7斤，准妈妈骨盆状况不是很好，医生都会建议剖腹产，若执意顺产很容易引发产后后遗症，比如漏尿。

顺产有好处也有坏处。在选择时准妈妈应根据自身情况，听从医生建议选择合适的分娩方式，千万不要一味的选择顺产。建议准妈妈定期去医院检查，生活中多注意胎儿在子宫内的活动，及时了解胎儿发育情况，若有问题应听医嘱，必要时选择剖腹产。

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