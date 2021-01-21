又到口角炎高发期，孩子有这些表现要警惕！

冬天天气干燥，不少家长发现，孩子的小嘴巴总是干干的。有的宝宝受不了会用舌头去舔，结果越舔越干。如果嘴唇干裂起皮，宝宝还会会用手去撕，结果就流血了，唇周一圈还红红的，这是怎么回事？

其实，这就是典型的“口角炎”，在秋冬季高发，尤其是对宝宝们而言。那么该如何应对，又该如何防范这一问题呢？

√ 孩子为什么会患口角炎？

其实，宝宝患“口角炎”和季节、维生素缺乏、营养不良有关。入冬以后，干燥的空气会使皮脂腺的分泌量降低，导致宝宝嘴唇更容易发生干裂，病菌趁机侵入，引发感染。

√ 宝宝得了“口角炎”，爸妈要这样应对

宝宝得了“口角炎”不要慌，只要正确应对很快就能康复：

1.保持均衡饮食

大家要给宝宝提供均衡饮食，保持营养全面充足，让他多吃矿物质元素和维生素（特别是B族维生素）含量较高的食物，比如胡萝卜、新鲜的绿叶蔬菜、禽蛋、廋肉、牛奶、豆制品等食物。

2.辛辣食物要避免

辛辣食物会刺激嘴唇，使嘴唇变得越来越干。大家除了要让宝宝避免辛辣食物外，还要少吃热性食物，比如榴莲、芒果等热带水果。另外，油炸、煎炸的食物也要避开。

3.注意脸部皮肤清洁

到了冬天，大家一定要做好宝宝脸部的清洁保湿工作。尤其是吃饭后，应立即给宝宝擦嘴，洗脸，并涂抹合适的面霜和防裂油/润唇膏。宝宝脸蛋得到了滋润，自然可以预防口角开裂。

4.喝充足的水

入冬以后，大家要少量多次给宝宝喂水。宝宝多喝水有助于体内毒素排出，让身体保持正常的新陈代谢。对宝宝而言，最好的饮品就是白开水。

5.纠正坏习惯

如果宝宝有吃手指、舔嘴唇等坏习惯，就很容易患上口角炎。宝宝嘴唇干裂很不舒服，会出现流血或创口情况，一定要顶住孩子，不要将嘴上的干痂和脱皮强行用手撕掉，应让其愈合后自行脱落。

6.维持室内湿度

冬天天气干燥，宝宝卧室内的空气湿度最好维持在50-60%之间。大家可以打开空气加湿器以增加空气湿度，让宝宝处在一个相对湿润的环境中。

7.及时去医院就诊

如果宝宝嘴角出现皲裂、脱屑、起疱等情况，大家要及时带他去医院就诊。口角炎除了会给宝宝的正常说话和进食带来不利影响外，还有可能引发其他疾病。但只要治疗及时，口角炎一般一个星期就会痊愈。

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