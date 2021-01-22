盘点春运路上的必需品，宝妈必看！

带娃赶春运真不是一件容易事，不管父母选择哪种交通工具带宝宝回家，路上一定要备好这四样东西，赶紧来了解一下吧。

1.干净卫生的食物

孩子吃得少，饿得也快。因此，大家一定要带齐奶粉、米粉等食物。

带不满1岁的宝宝出门，建议携带奶粉等即冲即饮的食物。现充的奶吃进嘴里热乎乎的，对宝宝肠胃更友好。除了奶粉、米粉等食物，大家还可以带一些小蛋糕、面包、小饼干等零食给孩子垫垫饥。

注意，飞机、火车、汽车等交通工具内的温度较高，有可能导致会奶制品发生变质，不建议大家携带。

2.充足的温水

无论是短途出游还是长途旅行，只要带孩子出门，大家就一定要携带充足的温水。这么做的原因有两个，一是孩子肠胃娇嫩，如果旅途过程中喝凉水，哪怕是干净的矿泉水都有可能引发肠胃不适；二是喝水量不足会使孩子身体抵抗力下降，很容易引发感冒、泌尿系统疾病。

3.保暖衣物

不管南方还是北方，春节期间都是一年中天气较冷的时候，再加上旅途中车内车外温差较大，孩子很容易生病。建议大家给孩子带一两件厚外套和几件稍薄一些的长袖衫。

车内温度较高时，让孩子穿稍薄一些的衣服；车外气温较低时，让孩子穿上较厚的外套保暖，避免因温差过大导致出汗受凉。

4.三种药品

孩子免疫力不比大人，在人流密集的春运大潮中很容易感染病毒，因此，大家带孩子赶春运建议带好以下这几类药：

（1）退烧药

发烧是孩子生病时的常见症状，情况有轻有重，如果不及时治疗有可能会严重影响孩子的身体健康和正常发育。所以在赶春运时，大家要把退烧药、退热片放在行李中。注意，如果孩子体温持续出现异常，建议立即就诊，以防感染新冠。

（2）肠胃药

宝宝很容易患上肠胃道疾病，最好带上小儿肠胃类药物。如果宝宝在出发前就患上肠胃道疾病，建议大家咨询医生，请他判断宝宝的身体是否能够出行。如果医生认为宝宝的身体不适合，大家要从孩子健康角度出发，及时调整出行计划。

（3）感冒药

建议购买儿童专用的感冒药，并带上消炎类药物以防万一。

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