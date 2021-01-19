这4类孕妈，躲不过妊娠纹！

怀孕期间，准妈妈体重不断增长，体内激素也发生变化，这就会导致皮肤弹性变差，妊娠纹随之出现。妊娠纹多出现在腹部、大腿或是下背部，这让准妈妈烦躁抓狂，尤其是以下四类准妈妈，特别容易长妊娠纹。

这四类准妈妈易长妊娠纹

1.胎儿体重增长过快

孕期准妈妈体重控制不佳，胎儿体重会迅速增长，导致皮肤纤维被撕裂，妊娠纹也就随之出现了。

2.年龄小的准妈妈

研究显示，年龄越小的准妈妈越容易长妊娠纹，超过35岁的女性在怀孕后很少长妊娠纹。

3.皮肤恢复能力差的准妈妈

皮肤恢复能力比较好的准妈妈，在怀孕后很少长妊娠纹。皮肤恢复能力差的准妈妈则很容易长妊娠纹。

4.孕育多胞胎

由于怀上多胞胎，准妈妈肚子被撑得很大，加剧皮肤拉扯，长妊娠纹的几率会大幅增加。

长妊娠的妈妈怎么办？

1.皮肤保湿及时补充营养

女人是水做的，一旦缺水就会引发各种问题，因此及时补水很重要。同时准妈妈还要及时补充营养，多吃富含维生素的食物，以满足身体对营养的需求。

2.补充胶原蛋白

平时，准妈妈可以多吃富含胶原蛋白的食物，能让皮肤变得更好。

3.彻底去除妊娠纹

利用手术淡化去除妊娠纹。在此期间，皮肤表层与真皮细胞通过自身修复能力，将破损的真皮弹性纤维恢复，淡化妊娠纹，让肌肤更加光滑紧致。

怎么预防妊娠纹出现

1.均衡饮食

不管是怀孕前还是怀孕期间，准妈妈都应及时补充维生素C与蛋白质，少吃油炸过甜食物，多吃新鲜蔬果，保持饮食均衡。

2.控制体重

怀孕期间，准妈妈要控制好体重增长，每个月体重增长不要超过4斤，整个怀孕期间体重增长不要超过20-24斤。一旦体重增加过快，皮肤过度拉伸断裂，妊娠纹也会容易出现。

3.涂抹乳霜或是乳液保持皮肤弹性

除了通过饮食来保持皮肤柔软外，准妈妈还涂要抹些乳霜或是乳液以增加皮肤弹性。

4.适当运动

怀孕前准妈妈就要适当运动，尤其是腹部。仰卧起坐、俯卧撑都是不错的选择。经常锻炼，孕期就会减少出现妊娠纹机率。

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