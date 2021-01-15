孩子如出现这些异常，要小心，很可能是过敏体质！

日常生活中，我们常常会听到“过敏体质”一词。如果宝宝是过敏体质，父母在护理时更要多花点功夫。这种体质的宝宝稍不留神就会出现过敏反应，出现各种不适。

通俗来说，过敏反应就是身体对某种物质产生了“敏感”反应。过敏体质的宝宝会把对身体正常无害的物质当成有害物质，进而产生抵抗“入侵”的强烈反应，造成身体组织损伤，在不同程度上影响身体健康。

而引发这种过强敏感反应的物质就是“过敏源”，它可以通过验血的方式检测出来，但并不是所有过敏源都能验出来。

♦ 孩子有这几个表现，提示或是过敏体质

如果你家宝宝出现以下几种现象，那么要小心咯，他很可能是过敏体质~

1.皮肤红痒，湿疹反复发作

过敏体质的宝宝接触过敏源后，皮肤上往往会出现大片疹子，又红又痒很难受，不少父母还以为是蚊虫叮咬。事实上，这些是荨麻疹。如果过敏比较严重，有可能会危及宝宝的生命安全，大家千万不要大意！

2.频繁咳嗽甚至引起哮喘

如果宝宝反复咳嗽3个月以上，尤其是半夜经常咳嗽，大家就要警惕起来，宝宝有可能患上过敏性咳嗽。

过敏性咳嗽不容易康复，而且症状会反复发作。如果父母护理不周，宝宝一旦接触过敏源就会咳嗽，甚至整晚咳到无法安睡。久而久之，宝宝还可能会因此引发哮喘，因此遇到这种情况就要及时带他去医院就诊。

3.出现流鼻涕、打喷嚏、揉鼻子、鼻塞等症状

宝宝若是患有过敏性鼻炎，会经常用手揉鼻子。过敏性鼻炎会让宝宝感到鼻子痒，孩子往往会通过挖鼻孔、揉鼻子来减轻不适感。而且，患有过敏性宝宝会经常出现流鼻涕、鼻塞等症状。鼻涕通常是清水样，发生感染时会变成黄绿色。

过敏性鼻炎和感冒的不同在于，感冒一般一个星期就会康复，而过敏性鼻炎放任不管的话，常常半个月甚至一个月都不会痊愈。

♦ 孩子过敏怎么办？

通常，孩子接触到致敏物后才会出现，只要远离过敏原很快就会恢复。想要做到这点，首先我们得先找到过敏原才行。

△查清过敏原

过敏情况不严重的话，医生可能会先对患者进行对症治疗，比如急性荨麻疹。如果症状加重或长期反复发作，建议进行过敏原测试和全身系统检查。

皮肤试验：包括皮内试验和点刺试验，医生通过观察患者皮试部位是否有红晕、风团等过敏反应来确认过敏原。

Ige检测：这个需要抽血，通过血液中的过敏原特异性Ige进行确认。

△远离过敏原，注意日常护理

这个很好理解，就是孩子对什么过敏就就避免他接触。此外，日常护理也应多注意。

1.早晚外出，佩戴口罩

春季时，过敏体质的孩子应适当减少户外活动的时间，特别是对花粉过敏的孩子。最好避开花粉浓度最高的时间，早晚出门，预防过敏。还有，出门时记得佩戴好口罩。

2.合理均衡饮食

如果孩子是过敏体质，那么建议多吃新鲜蔬果等富含维生素的食物，少吃油腻、辛辣、冰冷刺激食物，鱼虾蟹等海鲜。如果孩子对某种食物过敏，那购买食物时要特别小心，看清包装上的成分，不要买含有这一成分的食品。

3.呵护皮肤健康

平时应用温水清洗皮肤，建议选择酸碱度(PH)中性、无刺激的洗护用品，避免使用含有激素、香料、酒精、果酸等刺激性成分的产品；内衣要选择柔软的棉织品，不宜穿羊毛、化纤织物。换季时更注意以上几点。

4.保持环境清洁

有些孩子对尘螨过敏，对环境卫生要求更高。大家应经常打扫，减少生活环境中的尘螨数量。家长如果吸烟，最好戒烟，避免让孩子吸二手烟、三手烟，并尽量避免带孩子出入空气浑浊的地方。还有，换季时要做好防范，避免让孩子和宠物、大面积地毯、花草等接触。

5.做好防晒工作

虽然春天的阳光不毒辣，但带孩子出门前还是建议做好防晒工作，以免皮肤被晒伤。尽量避免在阳光强烈的时段出门，出门要打伞、戴帽子或穿长袖衣物，出门半小时前涂抹防晒霜。对紫外线过敏的孩子，那更不用说了，要严防紫外线。

日常生活中，大家除了要告诉宝宝避开过敏源外，还要多鼓励多安慰他，以免其产生自卑心理。随着年龄的增长，身体免疫力慢慢发育成熟，有的宝宝也会脱离过敏的苦海。

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