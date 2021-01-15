身边的孩子都去涂氟了，你还愣着干嘛呢！

经历过补牙、拔牙的痛苦经历后，想必大家一定不想让自家宝宝走一条自己的老路。然而是事实上，我国的儿童乳牙龋齿率依然很高。

据第四次口腔健康流行病学调查结果显示，我国岁儿童乳牙龋患率居然高达70.9%，换句话说，十个小朋友里有七个有蛀牙，还有两个有隐患。我的天呐，你还有什么理由不行动起来吗！

有的宝妈就要说了，我天天给孩子刷牙啊，怎么孩子还是龋齿呢！那是因为你没用上一个很关键很有用的手段——涂氟！今天，育姐就给大家好好介绍这个保护牙齿的神器~

Δ 涂氟很有必要，刻不容缓

儿童口腔科医生介绍，涂氟治疗就是用一种含氟物质，在牙齿表面做氟化处理，相当于给牙齿“穿上”一件轻薄的“防龋衣”。有了这件“防龋衣”，抑制了牙齿硬组织的溶解（脱矿），以此来帮助牙齿再矿化。

另外，涂氟治疗可以抑制口腔细菌繁殖，降低蛀牙几率，无痛、无创又很快，是当下国内网非常流行的预防蛀牙的好方法。

不少父母认为，反正乳牙早晚要掉，做不做涂氟无所谓。其实，这种想法是不科学的。乳牙发生龋齿，有可能会给咀嚼器官的正常发育带来不利影响。如果龋齿影响到牙髓或根尖，有可能会导致恒牙萌出异常，不但影响口腔健康而且还会拉低颜值。因此，大家要及早安排涂氟，才能保护好宝宝的牙齿健康。

给孩子的牙齿涂氟，具体的好处有以下几点：

1.抑制有害菌的繁殖

氟能够抑制口腔中细菌生长所需的能量代谢，有效阻碍细菌增长。

2.坚固牙齿

牙齿发育期间，宝宝摄入适量氟化物，可以使牙齿更加坚固，避免出现牙齿不完全钙化的情况。

3.降低过敏发生率

牙齿做过涂氟治疗后，可以有效避免牙本质过敏，减小对酸、热、冷等味道的敏感程度。

4.修复牙齿并抑制龋齿

宝宝的乳牙即使发生了早期蛀牙，也可以涂氟治疗，可以使牙齿再钙化。

Δ宝宝何时涂氟合适？

宝宝乳牙萌出后，大家就可以带他去医院接受涂氟了。宝宝月龄太小的话可能无法配合医生，所以建议大家等宝宝两岁后再带他去医院定期涂氟。如果宝宝两岁前就出现了蛀牙，应提前接受涂氟治疗，避免龋齿继续恶化。

每隔3-6个月可做一次涂氟，一年应至少接受两次，并坚持到宝宝6岁。

Δ 涂氟治疗的常见步骤

涂氟治疗通常有5步，下面简单给大家说明一下：

第一步：牙面清洁

进行涂氟治疗前，医生会用棉球或探针把宝宝牙齿表面的软垢和食物残渣清理干净。

第二步：隔湿擦干

用棉纱卷隔湿后，将宝宝的牙齿表面吹干。

第三步：涂氟

医生会使用小刷子蘸取氟保护漆，在宝宝牙齿表面上涂抹。

第四步：等待凝固

氟保护漆涂抹在牙齿表面后，需等待1分钟让它凝固。

第五步：涂氟后保养

宝宝接受涂氟治疗后，半小时内不能漱口，也不能喝水；并且四小时内不宜吃东西。涂氟当天，无需刷牙。

牙齿表面涂抹氟保护漆后会暂时形成一层黄色物质，这是氟保护漆固化后的正常现象，无需担心。随着宝宝日后进食和刷牙，这层黄色物质很快就会消失。

Δ 涂氟治疗会引发中毒？不存在

医生会严格控制涂氟浓度、时间、次数，并且氟的使用量不会超过10毫克，大家完全不用担心氟中毒的问题。

给宝宝牙齿涂氟后，医生会要求宝宝张嘴保持1分钟，使氟保护漆有足够的的时间凝固，只有非常少的氟会被吞入腹中。如果宝宝月龄较小，医生会根据情况减少氟保护漆的用量。涂氟治疗一年只会做2-4次，是不会对宝宝的身体健康造成长期负面影响的。

Δ 除了涂氟，你还要注意这些



引发龋齿的因素有四个，分别是宿主、时间、细菌和糖类。涂氟治疗只能预防蛀牙的发生，并不能一劳永逸。如果宝宝患龋齿的风险较高，建议大家每隔三个月带宝宝做一次涂氟治疗，并进行窝沟封闭。

宝宝牙齿涂氟后，大家仍要坚持帮宝宝刷牙，并定期带宝宝检查牙齿，发现蛀牙尽早治疗。

Δ 可以给宝宝用含氟牙膏吗？

宝宝出牙后，可以用可吞咽牙膏给他刷牙。等宝宝学会吐这个动作后，就可以用少量含氟牙膏给他刷牙了。宝宝3岁后，可以每次在牙刷上挤黄豆大小的牙膏刷牙，并且将牙膏挤在刷毛里，防止宝宝把牙膏当成糖果吃进肚子里。宝宝刷牙时，大家要在一旁陪护，监督他吐掉口中泡沫。

另外，大家每隔3个月到半年要带宝宝去医院做口腔检查。这样可以有效保护宝宝乳牙，做到早发现早治疗~

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