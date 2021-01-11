做到这几点赶走“暖气病”，让宝贝安然过冬

寒潮来袭，天气一天天变冷了。家有萌娃，家长都会打开家里取暖设备进行保暖，避免宝宝受凉生病。但不管是暖气还是空调，都会造成室内空气干燥，导致宝宝体内水分过度流失，很容易引发“暖气病”，出现咳嗽发烧等症状。那么，父母怎么做才能避免宝宝患上“暖气病”呢？





1.定时开窗换气

冬季室外空气低，为避免冷空气进入，父母都会关闭门窗。其实，这对宝宝健康没有好处。室内空气不流通，容易滋生细菌，反而容易让宝宝生病。为此，大家应定时开窗换气，让室内外空气流通，使宝宝多呼吸新鲜空气，避免宝宝被疾病所侵袭。

2.合理调整室内温度

要想宝宝不被“暖气病”侵袭，大家就要及时调整室内温度。冬季室内室外温度相差大，如果室内温度过高，宝宝长时间待在里面很容易热，人也会变得烦躁，严重时会头昏眼花、口干舌燥，从而会导致孩子生病。

等到宝宝出去，接触到冷空气，就会难以适应，也容易生病。因此，为了宝宝健康，建议将室内温度控制在18-24度之间，同时放上一个加湿器，调节室内空气湿度。这样宝宝也会感觉到舒服很多。

3.适当进行户外运动

冬季外面虽然很冷，但为了宝宝健康，大家还是要带宝宝去户外走走，晒晒太阳，锻炼身体。这不仅能让宝宝个子长高，同时还能提高宝宝抵抗力与身体素质，让宝宝适应冬季寒冷天气。带宝宝外出时，应避免下雪大风天，并让宝宝穿上保暖的棉服与棉裤，避免宝宝着凉。

4.室内合理增添衣物

由于开着暖气设备，室内温度较高。因此，大家要给宝宝合理穿衣，不要太过厚重。宝宝好动，新陈代谢也旺盛，容易出汗，若穿的太多，反而会影响宝宝汗液排出。但也不能穿的太薄，否则宝宝也会生病，一定要科学合理穿衣，才能保证宝宝健康！

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