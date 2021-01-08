生了宝宝后，你的身体将迎来这些变化

你知道吗？女人生娃和不生娃，真的很不一样。

女人生了娃，不但身份发生了改变，就连身体也发生了诸多变化，我们一起来看看吧：

♥ 大脑变得更聪明

妈妈生娃后，不但要管日常生活上的琐事，还要照顾宝宝的吃喝拉撒睡，大脑会愈发活跃，处理问题直截了当，工作更高效。另外，在面临决策时，妈妈更冷静更果断，会使用不同方法快速解决。

♥ 患癌风险下降

从怀孕生子再到日后哺乳，一次完整的生娃养娃过程可以降低有癌症相关的激素分泌量，还会使身体排出DNA受损的细胞。由于排卵功能会在孕期会暂停，这就给了卵巢充足的时间休息，子宫内膜也停止了分裂脱落，这就能起到预防妇科癌症的作用。

♥ 容易焦虑



分娩前，妈妈的身体会分泌催产素，从而让子宫收缩并促进母乳分泌。但催产素会让人的心态变得急躁起来，动物在产仔前也会不停地来回踱步，这是一个道理。产后，身体激素不稳定，这也会影响到情绪，孩子的一举一动都会拉扯着妈妈的情绪。

♥ 声音更加温柔

英国萨塞克斯大学的研究发现，妈妈生娃后，孕激素水平快速降低。与此同时，雌激素水平也会发生变化，进而对声带产生影响。因此，妈妈在生完首胎后，声音会变得单调又低沉。与生娃前相比，妈妈的音调会降低2个钢琴音符（大约是44赫兹）。这种情况会持续1年左右。

♥ 体内留有孩子细胞

妈妈在孕期和胎宝宝的关系十分微妙，即使妈妈生下孩子，这种微妙的关系仍旧保持着。加拿大的一项研究表明，孩子的细胞会留在妈妈体内。负责这项研究的科学家发现，63%的男宝宝的妈妈其大脑内留有孩子的Y染色体，这些Y染色体能够降低患老年痴呆的风险。

♥ 改善身体状态

妈妈除了会将孩子的细胞留在自己体内，还会留下胎盘脐带的干细胞。干细胞不但会促进妈妈伤口的愈合避免生病，还能让一些慢性病得到改善。所以说，生娃能对女性来说还是有很大的好处。

♥ 更适合备孕二胎

妈妈在孕早期出现呕吐恶心等早孕反应，其实是自身免疫系统在“排斥”胎儿细胞。不过，身体会在短时间内适应这个外来的“亲生”细胞，从而抑制住免疫系统的防御反应。

产后4-5年，免疫系统的这种记忆仍旧存在，不会再攻击胎儿细胞，因此妈妈会变得更适合怀孕，发生流产的几率也会大幅降低了。

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