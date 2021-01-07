肌张力高＝脑瘫？不是吧，这种话居然还有人信！

网上有一种说法：宝宝肌张力高说明大脑有异常，是脑瘫的前兆。这可把不少父母吓哭了，然而这种说法根本不可信。今天我们就来好好说说这个问题：

宝宝肌张力高是就脑瘫？

当然不是，这个因果关系可不能反过来。正确的说法是，脑瘫的宝宝肌张力明显比正常宝宝高，但并不是所有的肌张力高的宝宝都患有脑瘫。

不过，肌张力高的确会对宝宝产生一定的影响，比如，肌张力高的宝宝往往走路不太稳。

肌张力指的是啥？

简单而言，肌张力就是肌肉处于松弛状态，静止不动时的紧张程度。给大家打个比方，肌张力是肌肉连接的“橡皮筋”，如果“橡皮筋”过紧，肌肉看上去就有点不自然，这就是肌张力高；如果“橡皮筋”过松，肌肉看上去无力，这就是肌张力低。

有调查发现，女性在孕期有强烈的早孕反应，孕吐严重，宝宝发生肌张力异常的风险会上升。其实，宝宝肌张力高的主要原因是神经系统问题，是脑代谢异常或神经中枢异常的外在表现。

如何判断宝宝是否有异常

绝大多数宝宝出生时，神经中枢发育还不够完全，多多少少会有一些“肌张力高”的表现。那么，父母该如何判断宝宝是不是“疾病状态”呢？其实，大家可以观察宝宝有没有以下8种情况，如果有的话，就要警惕了！

1.宝宝不容易睡着，易遭受惊吓进而哭闹不停，给他穿衣较困难。

2.正常宝宝的手掌和腿都是软的，如果宝宝手部和腿部肌肉紧张，那就是异常表现。

3.正常宝宝的双腿能张开120度以上，而肌张力高的宝宝的双腿不能张开放平。

4.将宝宝放入澡盆时，宝宝全身僵硬发直，双手双脚蜷缩紧握。

5.肌张力高的宝宝站立时不能将脚放平，脚尖一直踮着。

6.宝宝左撇子明显，右手抓握物体困难，动作缓慢。

7.宝宝站在地上时，双脚呈X腿或内八字，走路时撅起屁股，踮起脚时还会呈剪刀状。

8.正常宝宝4个多月时出现跳跃反射站在大人身上时会蹬跳。肌张力高的宝宝只能站立，脚趾陷进大人肉里不能跳跃。

如果宝宝出生时有缺氧的情况，并且出现肌张力高，大家应及时带他去儿科或儿童保健科检查就诊。

再来说说脑瘫这件事



肌张力和脑瘫并无直接关联。宝宝脑瘫大多是先天性大脑损伤引起的。如果宝宝正常出生，出院回家时身体健康，饮食睡眠情况良好，没有出现脑部受伤情况，一般不会发生脑瘫。即使宝宝是早产儿或者出生时发生窒息，也不会因此增加患脑瘫的风险。

大家如果还不放心，可以抓着宝宝的脚腕，把脚趾朝脚腕方向并拢，只要足背屈角低于80°，就能表明宝宝肌张力正常。如果宝宝肌张力稍高，大家要经常帮宝宝活动活动脚腕，今为后学习走路打好基础。

宝宝出现打挺和后仰，是什么原因？

到了两三个月后，很多宝宝开始打挺和后仰了，原因很简单，小家伙想要竖抱！尽管专家提倡不要过早竖抱，但宝宝总是被横抱，也会发出“抗议”。那么大家就折中一下，倾斜着抱抱吧~请注意，此时宝宝的颈部力量较弱，大家要托好他的脖子哦~

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