到了这个月龄，BB很容易发烧，家长要警惕！

很多宝妈发现，宝宝6个月前一直很顺，很少生病，但只要到了六个月，就开始出状况了，特别容易发烧！这究竟是怎么回事？今天，我们就来好好说说这个话题：

早期发烧和身体发育有关

宝宝出生后，身体各方面机能还没有发育完善。外来物质入侵时，免疫系统会积极做出反应，以免身体受到影响，所以就会出现暂时性发热，其实这是免疫系统运转的一种表现形式。

6个月是宝宝发烧高峰期

受发育特点影响，宝宝在6个月时生活状态会出现一些变化。为了应对这种变化，身体需要重新适应环境，因此就会经常出现发烧的现象。

是什么原因导致了宝宝发烧



通常而言，宝宝发烧是由以下这些原因引起的：

1.生活状态出现改变

6个月前，宝宝的活动能力比较差，一天之中大部分时间要么躺着要么被家人抱着，接触细菌的机会很少。

随着宝宝慢慢长大，活动能力增强，在坐、爬行过程中有可能会和病菌发生接触。宝宝频繁接触，被感染的风险也就变大了。当病菌侵入宝宝体内时，免疫系统就会立即“迎战”，进而出现发热的表现。

2.饮食结构发生变化

宝宝6个月前，摄取营养的主要方式是母乳或奶粉。随着身体慢慢长大，宝宝对营养的需求越来越大，再加上妈妈的母乳量越来越少，需要通过吃辅食来满足身体对营养的摄取。

日常饮食从吃奶过渡到吃辅食，宝宝需要一定的时间去适应这种变化。刚开始添加辅食时，宝宝有可能会抗拒。宝宝不吃辅食，吃奶又不能满足身体对营养的需要，体内营养不足就很容易会发烧。

从宝宝成长的角度而言，发烧是宝宝免疫系统发育的一种表现形式。如果宝宝6个月后生活和饮食过渡不顺利，就会容易发烧。如果大家提早做好预防，就能避免发烧。

避免宝宝发烧，爸妈要这样做

想要预防宝宝发烧，大家要根据原因对症处理：

1.增减衣服要合理

冬天来了，很多人都觉得宝宝怕冷要多穿一点，便把他裹得很严实。其实，宝宝穿的太多反而会影响身体健康。大家可以摸一摸宝宝的颈部和后背，感到发凉就增添一件，感到湿热就脱一件。方能满足宝宝成长需求，在有效保暖的同时防止捂热引起的发热。

2.及时调整日常饮食

宝宝的健康成长需要摄取充足全面的营养，在饮食模式的转变上，大家要多用点心思，建议在过渡期循序渐进地改变奶水和辅食的喂养比例。以宝宝容易接受的比例为标准，根据需求慢慢提高辅食量，这样既能避免宝宝抗拒吃辅食，又能给他补充到营养。

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