儿童孤独症不容小觑，怎么预防看这里

一旦孩子患了孤独症，可能需要耗费很长一段时间进行康复训练。那么，孩子患孤独症有什么表现？有没有什么方法可以预防孩子患孤独症呢？为了孩子健康成长，大家赶紧来了解相关知识。

孩子患有孤独症的表现

1.行为异常

患孤独症的孩子对儿童容易感兴趣的事物不感兴趣，他们容易沉浸在简单的游戏中。他们做事可能比较刻板，喜欢待在固定的地方，喜欢吃特定的食物……

2.语言有障碍

患有孤独症的孩子可能会有语言障碍。他们说话时间晚，可能两岁了还不会开口说话。有时候，即使他们开口了，吐字也不清晰。

3.漠视他人

孤独症的孩子喜欢自己一个人玩，不喜欢交朋友，会漠视他人。甚至是对待亲人，他们也不会很亲昵，只有在需要吃东西时可能才会去找父母。而且患有孤独症的孩子一般不会与人对视。

4.喜怒无常

患有孤独症的孩子喜怒无常，可能面对一些小问题，他们都会发脾气，甚至是细小的变化、很小的声音等都会对他们产生影响。

该如何预防孤独症

1.别封闭孩子

如今很多家庭生活在城市，生活圈子很小，孩子们在上幼儿园前可能没什么朋友。事实上，这样封闭的圈子不利孩子成长，所以家长们平时可以扩大孩子的活动范围，经常带孩子出去室外游玩。

2.培养孩子的自理能力

家长们不可过分溺爱孩子，不能什么都帮孩子做好，而应该锻炼孩子的自理能力，让孩子学会做力所能及的事情，及早锻炼孩子的意志。

3.为孩子创造交友条件

家长们可以鼓励孩子去交朋友，同时可以请其他小朋友到家里做客，还要鼓励孩子多参加集体活动。比如学校有集体活动应该鼓励孩子参加；比如其他小朋友的生日会也要鼓励孩子参与……

4.做好优生优育工作

在孕期，孕妈咪要注意身体，避免感染流感病毒、风疹病毒、巨细病毒等，否则可能损害宝宝中枢神经从而致病。宝宝出生后，要做好护理工作，避免宝宝出现高烧问题。

5.注意宝宝的饮食

宝宝出生后尽量采用母乳喂养，宝宝慢慢成长后要做到哦少吃糖，多吃杂粮、蔬菜、水果，做到均衡饮食，这样有利宝宝身心健康成长。

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