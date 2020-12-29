御寒必备羽绒服，但有一类宝宝不适合

“王者级”寒潮来了，入冬以来最强的冷空气正在席卷全国。相信很多宝妈都准备好各种御寒装备，要给孩子做好最全面的防护，其中羽绒服可是必备神器。但你知道吗？不是每一个宝宝都适合穿羽绒服！具体我们接着往下看：

羽绒服保暖性好，但不是所有宝宝都能穿

羽绒容易引发小宝宝呼吸道或皮肤过敏，还会产生少量静电，因此，不满1岁的宝宝最好不要穿羽绒服，给他穿穿棉衣为宜。另外，如果宝宝是过敏体质，或者患有哮喘、过敏性鼻炎、气管炎，大家也不要给他穿羽绒服。

冬天天气寒冷，屋内和车内一般会打开空调取暖，此时也不要让宝宝穿羽绒服，以免引起“婴儿捂热综合症”。

注意！开车带宝宝外出，千万不要让宝宝穿着羽绒服坐在安全座椅上。羽绒服的材质光滑，如果车辆在行驶过程中发生意外，宝宝很容易从羽绒服中飞出去，无法发挥安全座椅的作用。宝宝坐安全座椅除了不能穿羽绒服外，一些面料光滑、蓬松的衣服也不能穿。

羽绒服不能穿，但可以穿棉袄呀

很多妈妈小瞧了棉服，认为它不够保暖，其实，棉服的保暖原理与羽绒服差不多，不同的是它利用的是蓬松的棉花来存储空气形成保护层，来阻挡冷空气的入侵，有着不错的保暖作用。

棉袄一般怕水，即便遇上，填充物的结构也不会发生很大变化，保暖效果和干燥时差不了多少依然杠杠哒~而且棉花是天然纤维，十分健康、保暖，接触宝宝娇嫩的皮肤无刺激、无异味，不宜滋生细菌，透气性也好，穿着很舒适。另外，棉服款式更多，穿着效果更好。

☛ 选购要点

1.看：颜色杂乱，混有纱布、杂布者质量差，不要买。

2.摸：手感柔软、饱满蓬松者质佳，混有劣质的产品较为粗糙甚至扎手。

3.闻：若使用了黑心棉，那么会散发异味，优质的产品通常无异味。

4.拍：干净、无粉尘者质量才靠谱。

5.挤压：含棉量越高的产品质量越好，收缩性也越好。用手挤压，能快速回弹恢复原状者为质佳。

如果要买羽绒服，这些细节要留意

如果你家宝宝可以穿羽绒服，那么下面这些细节在购买时要多留意：

1.领口

羽绒服的领口如果过于宽松，宝宝穿久了容易变形漏风，影响穿衣舒适度，不要买这样的羽绒服。

2.拉链和装饰物

大家要仔细检查羽绒服的纽扣和拉链安装是否合理，衣服上不要有过多的硬装饰物，以免影响宝宝的正常活动。

3.帽子上的毛装饰

有的羽绒服的帽子上会带有毛装饰，大家在购买时要注意，这些毛装饰是否柔顺，帽子戴上后会不会影响宝宝的视线。

4.面料

现在不少冬衣都使用了防风防水的高科技面料，但羽绒服的领口、袖口、内衬等和宝宝皮肤直接接触的部位最好采用纯棉材质。

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