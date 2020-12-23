小家伙睡觉总是满床滚，这是什么迷幻行为？

很多宝妈发现，自家宝贝睡着后，总是喜欢满床打滚，似乎就是找不到合适的位置睡觉。这是什么迷幻行为？难道是生病了吗？

大家都对这种现象好奇又疑惑，今天我们就来揭秘真相，看看宝宝到底在干啥~

宝宝睡觉为何哎打滚？原因大盘点

宝宝睡觉时打滚，一般有以下几个原因：

1.睡前情绪太过亢奋

宝宝的神经系统还没有发育完善，如果睡前情绪兴奋，入睡后神经系统仍旧处于兴奋状态，会让他睡不安稳，不能进入深度睡眠状态。比如，如果在宝宝睡前，给他看了情节紧张的动画片或者进行了剧烈运动或者都有的话，都有可能让他睡不踏实。

2.睡眠环境不佳

宝宝对外界环境刺激的感知也很敏感，睡眠环境不佳就会对宝宝造成不利影响。宝宝新陈代谢旺盛，比大人更怕热，如果室内温度过高或者盖被过厚，宝宝就会因为感到热而睡不踏实。另外、室内光线较强、嗓音大、湿度较低都会对宝宝的睡眠造成干扰。

3.宝宝消化不良

宝宝肠胃娇弱，如果白天吃了太多的食物或者临睡前还有食物没有被完全消化，肠胃中囤积的食物会增加肠胃道的消化负担。尽管宝宝睡着了，但肠胃仍在持续工作，导致宝宝睡眠质量下降。经常如此，会使宝宝出现胀气、积食等症状，让他睡得更不安稳。

针对这种情况，妈妈们该怎么办？



1.培养良好的睡眠习惯

晚上入睡前，大家不要让宝宝玩比较激烈的游戏，防止宝宝因神经过于兴奋而无法入睡或睡觉不踏实。建议大家给宝宝讲睡前故事，让他在妈妈温柔的声音中慢慢进入梦乡。良好的睡眠习惯不但可以让宝宝的生活作息变得很有规律，还能让他睡得更踏实。

2.创造舒适安心的睡眠环境

宝宝入睡前，建议大家将室内温度保持在26℃左右，同时注意控制室内湿度，尤其是在冬天。冬天天气干燥，室内湿度有可能低于正常范围。

有的妈妈睡觉时喜欢打开小夜灯。但要提醒大家注意的是，睡觉时开小夜灯不利于宝宝安睡，还有可能增加宝宝患近视的几率。

3.控制好最后一餐和入睡时间的时间间隔

大家就应控制好最后一餐和入睡时间的时间间隔，尽可能让宝宝在没有消化负担的前提下早睡。另外，宝宝最后一餐的食量要控制好，不要让他吃得太多或喝得太多。

宝宝睡觉时滚来滚去，大家一定要引起重视哦~及时找出影响宝宝安睡的原因，有针对性地改变生活习惯。宝宝正处于发育期，睡眠质量较差会严重影响身体的正常发育。

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