新冠疫情缩短了产妇住院时间，会有什么影响吗？

据Cedars-Sinai医院的研究人员称，新冠疫情大流行期间实施的隔离措施大大缩短了母亲及其婴儿的住院时间，但剖宫产率、并发症或不良结局没有发生变化。这项回顾性研究发表在《美国妇产科杂志》上。

该研究的主要研究员和西奈大学妇产科助理教授，Naomi Greene博士表示：“患者可以放心，各大医院已经采取适当措施保护产妇和婴儿。”

新冠疫情隔离措施会缩短产妇和新生儿住院时间

这项研究回顾了1936次分娩的数据，比较了两个不同的组。第一组是在新的新冠疫情指南出台之前，于2020年1月和2月分娩的患者。第二组在医疗中心实施感染控制方案后，于3月和4月生了孩子。

“当劳动和分娩部门为应对流感大流行而进行安全调整时，大约一半的顺产女性和她们的婴儿只在医院待了一晚。但在大流行之前，只有四分之一的分娩妇女在一晚之后回家；大多数人平均花了两个晚上。

在剖腹产的妇女中也发现了类似的模式。一旦流感大流行方案出台，超过40%的患者在医院的时间不超过两天。但Greene说，在安全措施改变之前，两天内出院的人数要少得多，只有12%。

这项研究的资深作者、母婴医学专家Mariam Naqvi医学博士说，虽然住院时间少了，但对产妇和婴儿来说，实际影响并不大。

疫情期间，这些没有发生变化

“我们的目标始终是在患者完成生产，在医学上稳定回家后才能出院。但是由于新冠肺炎，我们要注意到不必要或长时间住院的潜在风险。Cedars-Sinai妇产科助理教授Naqvi说：“要知道，在短期内，花更少的时间并不会导致更多的并发症。”

以下是研究人员在比较实施疫情管控前后的其他发现：

第一次分娩到足月的产妇的剖宫产率没有差异。

引产率无差异。

产妇或新生儿不良结局无差异。

隔离措施让丈夫有更多时间陪伴产妇和新生儿

“我们的研究表明，在新冠之后，缩短分娩住院时间是否有益处？这个研究项目是很有价值的。此外，由于疫情原因，很多公司需要在家办公，这就让爸爸们有了时间去陪伴新生儿和老婆”Sarah Kilprick博士说，她是该研究的合著者，也是Cedars-Sinai妇产科的助教。

Kilprick说：“在这个前所未有的、压力巨大的时期，我们的目标是尽可能提供最安全的护理，让产妇和宝宝尽快安全回家。”

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