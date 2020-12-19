孕期若接触了这玩意，孩子易患糖尿病！

加州大学河滨分校的一项最新研究显示，阻燃剂会导致老鼠产生糖尿病后代。这些被称为多溴二苯醚（PBDEs）的阻燃剂与成人糖尿病有关。这项研究表明，PBDEs只会通过它们的母亲接触到这种化学物质而导致小鼠糖尿病。加州大学河滨分校神经科学博士生，主要研究作者Elena Kozlova表示：“这些老鼠在子宫内和幼年时通过母乳从母亲那里接受多溴二苯醚。值得注意的是，成年后，在长期接触化学物质后，雌性后代患上了糖尿病。”研究结果已发表在《科学报告》杂志上。

阻燃剂存在广泛，随处可见

阻燃剂PBDEs是常见的家用化学品，添加到家具、室内装潢和电子产品中以防止火灾。它们被释放到空气中，人们在家里，在汽车里，在飞机上都可能接触到。

“家里到处都是PBDEs。这不可能完全避免的，”加州大学神经学家、研究报告的通讯作者Margarita Curras-Collazo博士说。

“尽管最有害的PBDEs已被禁止生产和进口，但由于对含有这些物质的产品进行不充分的回收，PBDEs仍会渗入水、土壤和空气中。因此，研究人员还是在世界各国的人体血液、脂肪、胎儿组织以及母乳中发现了它们。”

阻燃剂会增加孕妇所生后代患糖尿病的风险

考虑到他们之前与成年男女和孕妇糖尿病的关系，Curras-Collazo和她的团队希望了解这些化学物质是否会对接触PBDEs的母亲的孩子产生有害影响。但这样的实验只能在老鼠身上进行。

糖尿病会导致血糖升高。饭后，胰腺释放胰岛素（一种帮助细胞利用食物中的葡萄糖的激素）。当细胞对胰岛素有抵抗力时，胰岛素就不能正常工作，即使不吃任何食物，血液中的葡萄糖水平仍然很高。

而长期高水平的葡萄糖会对眼睛、肾脏、心脏和神经造成损害，它还可能导致危及生命的情况。

Curras-Collazo说：“这项研究是独一无二的，因为我们对母亲和她们的后代进行了人类糖尿病的所有特征测试。这种测试以前从未做过，尤其是对雌性后代。”

研究人员向小鼠母亲提供了PBDEs，其含量与怀孕和哺乳期人类平均暴露水平相当。

所有的小鼠都出现了葡萄糖不耐症、高空腹血糖水平、胰岛素不敏感和低血胰岛素水平，这些都是糖尿病的标志。此外，研究人员还发现，这些小鼠的肝脏中含有高水平的内源性大麻素，这是一种与食欲、新陈代谢和肥胖有关的分子。

尽管这些小鼠母亲患上了一些葡萄糖不耐症，但她们没有像她们的后代那样受到影响。

阻燃剂可以从母亲身上转移到后代身上

Curras-Collazo说：“我们的研究结果表明，环境中的化学物质，如PBDEs，可以从母亲身上转移到后代身上，在早期发育阶段接触这些化学物质会损害健康。”。

研究小组认为，未来需要对人类进行纵向研究，以确定早期接触PBDEs的长期后果。

同时，Curras-Collazo建议人们采取一些措施来限制PBDEs的接触，比如饭前洗手，经常吸尘，购买不含PBDEs的家具和其他产品。她还希望准妈妈们能充分了解隐形的环境化学物质，这些化学物质会影响她们的未出生和发育中的孩子，以及她们的母乳。

“我们相信，婴儿从母乳中得到的好处远远超过将PBDEs传给孩子的风险。我们不建议减少母乳喂养，但让我们提倡保护母乳和我们的身体免受致命的化学物质侵害。” 她补充道。

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