出生时这个数值适中，孩子不易患自闭症

卡罗林斯卡研究所的研究人员调查了新生儿某些免疫标志物与后来发展为自闭症谱系障碍（ASD）的风险之间的关系。他们发现，一种典型的炎症标志物C反应蛋白的中等水平与ASD的最低风险相关，而过多或不足则与风险增加有关。这项研究发表在科学杂志《生物精神病学》上。

孕期严重感染或增加孩子自闭症风险

自闭症谱系障碍（ASD）首次出现在儿童时期，是一种神经精神疾病，其特点是沟通能力和社交能力有限，行为重复。ASD的病因包括遗传因素和环境因素，根本原因目前尚不清楚。先前的研究表明，怀孕期间母亲的严重感染与后代患自闭症的风险增加有关。

目前的研究基于这样一个观点，即发育中的大脑可能特别容易受到与环境因素有关的免疫信号的干扰。研究人员研究了一组称为急性期蛋白的分子，它们是先天免疫系统的重要组成部分，是我们抵御感染的第一道防线，尤其是在生命早期。这些蛋白质在我们的血液中循环，在受到感染后会迅速升高。一个例子是C反应蛋白（CRP），它在医疗保健中通常被用作炎症的标志物。

CRP水平中等，孩子患自闭症风险最低

在这项观察性研究中，分析了来自瑞典健康登记处的近1000名自闭症婴儿、200多名未受影响的兄弟姐妹和1000多名健康对照者的血液样本。研究发现，高水平CRP的婴儿患自闭症的风险最高。令人惊讶的是，低水平的CRP也与增加的风险相关，而中等水平的CRP与最低的风险相关。

主要作者、卡罗林斯卡研究所全球公共卫生部的研究员蕾妮·加德纳（Renee Gardner）说：“这意味着过多的炎症对发育中的大脑确实是一件坏事，但也可能太少。在那些在怀孕期间感染而住院的母亲的新生儿中，那些能够制造更多这些急性期蛋白的新生儿患自闭症的风险较低。因此，似乎对当前环境的反应能力越强，患自闭症的风险就越低。”

免疫标志物水平低，患病风险比同胞兄弟姐妹高

患有自闭症的儿童出生时的免疫标志物水平低于未受影响的兄弟姐妹。

蕾妮·加德纳说：“这很有趣，因为兄弟姐妹之间大约有一半的DNA是相同的，而且子宫内和生命最初几天的环境可能相似。”

这项研究无法回答免疫激活是孤独症风险的一个因素还是一个标志。

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