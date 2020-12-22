国外最新发现：家庭背景也会影响婴儿睡眠！

几乎所有新父母都会抱怨，婴儿睡眠问题可能是一场噩梦。但是，婴儿睡眠问题带来的挑战和随之而来的健康影响，可能会像其他许多健康差异一样，不同程度地影响到不同种族、背景和家庭社会经济地位的家庭。

Brigham and Women’s Hospital的一项新研究揭示了不同种族/民族和社会经济类别的婴儿的24小时睡眠-觉醒周期。研究小组发现，睡眠-觉醒模式有几个明显的差异，这在很大程度上是由社会经济地位的差异所解释的。研究结果发表在《睡眠》杂志上。

医学博士，研究报告的作者Susan Redadian表示：“在这项研究之前，我们所知道的是，一般来说，社会经济背景较低的人，以及少数民族的儿童和成人，睡眠时间比白人和社会经济地位较高的人要短。但不太清楚的是，这些差异最初是什么时候出现的。”

婴儿睡眠时间与家庭背景有关

以前的研究利用了对父母的调查，得出了睡眠时间是如何因种族和社会经济状况而变化的结论，但这种差异何时出现以前还不得而知。这项研究通过踝关节活动图和父母完成的睡眠日记来描述1个月和6个月大婴儿的睡眠-觉醒模式，考察了不同种族/民族背景和家庭社会经济状况的婴儿之间的差异。

这项研究包括306名婴儿，其中42.5%为非西班牙裔白人，32.7%为西班牙裔，17.3%为亚裔，7.5%为黑人。在1到6个月的年龄段，夜间睡眠时间增加了65.7分钟，夜间觉醒减少了2.2次，白天睡眠时间减少了73.3分钟，证实了在生命的前6个月，夜间睡眠时间总体上增加了，白天睡眠减少了。

研究小组发现，这些类别的睡眠-觉醒模式有几个明显的不同：

与白人婴儿相比，黑人和西班牙裔婴儿夜间睡眠时间的增加较少；

母亲受教育程度和家庭收入较低的家庭婴儿夜间睡眠时间增加较少；

亚裔婴儿比其他种族的婴儿表现出更频繁的夜间觉醒。

此外，在调整家庭社会经济状况后的6个月时，与白人婴儿相比，亚裔婴儿是唯一一个仍存在夜间睡眠不足的群体，这意味着，与西班牙裔和黑人婴儿不同，亚洲婴儿的夜间睡眠时长可能无法用相应的SES来解释。

儿童和成人在睡眠上存在显著差异

乘车、父母的摇晃和其他环境因素可能会降低睡眠-觉醒评估的准确性。此外，黑人和亚裔家庭的数量相对较低，这促使Redadian得出结论：亚裔婴儿睡眠过度的现象可能完全是偶然的。这些差异仍然引起了Redadian的兴趣，因为它们指向了其他的探索途径：养育方式、环境暗示、母亲压力等等。

Redadian说：“我们知道，在大龄儿童和成年人睡眠时间和睡眠巩固方面存在显著差异；我们知道这些与不良的健康结果和行为有关。现在我们看到，它们在生命早期就出现了，表明了一系列全新的风险因素。”

这项研究是一项纵向合作研究中的四项之一，旨在调查1个月至2岁儿童的睡眠-觉醒周期，主要目标是跟踪体重增长。

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