BB经常做梦，大脑发育更出色

很多妈妈们都会发现这样一个有趣的现象，宝宝有的时候会在睡梦中开心四笑起来。对于这种现象，妈妈心中可能会有这样一个疑问：宝宝这么小，难道就会开始做梦了？今天我们就来和大家说一说有关宝宝做梦的那些事儿。

宝宝经常做梦吗？

宝宝虽然睡着了，但大脑依旧处于比较活跃的状态，所以很容易做梦。有研究已经表明，宝宝晚上做梦的时间是成年人做梦的时间的两倍。其实，宝宝做梦的过程也是一个学习的过程，宝宝会在做梦的过程中将白天的短时记忆变成长时记忆。

做梦从子宫里就已经开始

大家是不是觉得不可思议，宝宝还在还没出生怎么就会做梦了呢？事实上，宝宝做梦过程被分为两个部分，一部分是“快速动眼期”，另一部分则是“非快速动眼期”。在这个过程中，胎儿对于白天的记忆就会渐渐转化成夜间的梦。

新生儿一天睡多长时间？

新生儿的睡眠一般在十八到二十个小时，所以除了吃喝拉撒之外的时间大部分都在睡觉。而等到宝宝两个月的时候，睡眠时间就稍稍缩短了，大约十五到十六个小时，白天的睡觉时间也要比晚上少一些。

多梦会不会对宝宝的健康发育不利？

相信有不少妈妈们都很担心这一点，宝宝频繁的做梦会不会影响宝宝的健康成长？毕竟对于成年人来说，如果做了很多梦，醒来之后也会觉得非常疲倦，感觉没有休息好。那对于宝宝来说，也是一样的感觉么？

其实不然，宝宝做梦的次数多是正常现象，快速眼动期对宝宝大脑的发育非常重要，可以促进神经系统的发展，使神经系统慢慢变得成熟起来。因此，宝宝在睡觉时频繁做梦，是一个必须经历的生理过程。如果宝宝不怎么做梦，或者是几乎不做梦可能会影响智商哦~总之，宝宝多梦会让他更加聪明，大家无需担心。

宝宝多梦不是坏事，说不定正梦着自己最亲爱的爸爸妈妈呢，所以，大家放宽心吧！

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