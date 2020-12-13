危重新生儿接受术前输血，或有潜在危险

根据Nemours儿童健康系统研究人员今天在儿科杂志上发表的一项新研究，在手术前接受输血的危重新生儿并发症或死亡率比未接受输血的新生儿高出约50%。研究结果表明，输血可能对新生儿患者的手术结果有潜在的危险。

危重儿手术前输血可能弊大于利

“在某些情况下，给危重儿手术前输血可能弊大于利，”特拉华州Nemours儿童健康系统儿科外科医生罗兰·伯曼（Loren Berman）博士说：“在预计失血的情况下进行输血似乎是谨慎的做法，但我们的研究结果表明，在手术期间对婴儿输血应采取“观望”的做法，可能会减少手术并发症和死亡风险。”

新生儿患者，尤其是足月儿，经常通过输血治疗贫血，以增加供氧量，尤其是在准备手术时。然而，这种治疗可能有副作用，包括刺激炎症反应。由于目前还没有确定的指导方针来定义新生儿外科患者输血的红细胞计数阈值，所以在手术前如何和何时使用输血存在显著差异。

术前输血会增加术后并发症或死亡率的风险

伯曼和她的同事利用美国外科学院国家外科质量改进项目儿科数据库，对2012年至2015年间接受手术的12184名婴儿进行了回顾性数据库分析。在那里，总共有1209人在手术前48小时内接受了输血。研究小组比较了这组患者术后30天内发生的并发症和死亡情况，并与未接受术前输血的患者进行了比较。发现接受输血的那一组在手术前被发现病情更重，研究小组还进行了倾向评分匹配，这是一种统计分析，以便进行更平等的比较。

使用这两种分析方法，术前输血与术后30天内术后并发症或死亡率增加约50%独立相关。鉴于这些发现，研究人员得出结论，输血可能会对手术结果产生不利影响。他们警告说，需要进行前瞻性研究来确定输血阈值，以最大限度地提高输血治疗贫血的益处，同时将手术患者的风险降至最低。

伯曼说：“很明显，这个现象迫切需要进行研究，以便为这些易受伤害的婴儿提供决策依据，改善手术结果。”

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