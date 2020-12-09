年幼时过敏，未来更易得肠胃病！

在2020年第28届欧洲消化疾病周发表的一项新研究发现，在12岁时出现哮喘和食物过敏反应与16岁时出现肠易激综合症（IBS）的风险增加有关。

常见过敏相关疾病都与肠易激综合症的风险增加有关

这项研究由哥德堡大学和瑞典斯德哥尔摩的卡罗林斯卡研究所进行，分析了2770名儿童从出生到16岁的健康状况。那些16岁患IBS的人在12岁时患哮喘的几率几乎是前者的两倍（11.2%对6.7%）。几乎半数16岁时患有IBS的儿童（40.7%）在12岁时报告食物过敏（而在16岁时没有IBS的儿童只有29.2%）。

研究还表明，哮喘、食物过敏和湿疹都与16岁并发IBS的风险增加有关。

这项基于人群的队列研究由瑞典哥德堡大学医学研究所的Jessica Sjölund博士领导。“在这项大型研究中发现的关联表明，常见过敏相关疾病和青少年IBS之间存在共同的病理生理学特征，”她解释道：“我们知道过敏和免疫失调被认为在肠易激综合征的发展中起作用，但是之前关于过敏相关疾病和IBS的研究是矛盾的。这些知识将为开发青少年IBS的新治疗方法开辟道路。”

只有1/3的肠易激综合症和便秘患者会就诊

在研究过程中，儿童和家长被要求填写关于哮喘、过敏性鼻炎、湿疹和食物过敏的问卷调查，调查年龄分别为1岁、2岁、4岁、8岁、12岁和16岁。16岁时，儿童根据罗马III儿童胃肠道症状问卷回答问题，将参与者分为肠易激综合征、功能性腹痛和功能性消化不良组。

IBS影响超过十分之一的人，是最常见的功能性胃肠疾病。对于腹部绞痛、腹胀、腹泻或便秘的患者来说，它可能会极度致残。在诊断功能性胃肠功能紊乱（如IBS）时通常会遇到困难，只有三分之一的IBS或便秘症状患者会咨询医疗保健专业人员。

应给患者提供更多的心理和情感支持

Hans Törnblom是欧洲领先的IBS专家之一，他参与了这项研究，他说：“尽管功能性胃肠疾病很常见，但不幸的是，许多患者受到了负面的污名和标签。许多肠易激综合征患者不寻求医疗建议的事实应该引起高度关注。除了投入资源改善IBS等疾病患者的生理因素外，护理和投资还必须致力于为患者提供心理和情感支持，使他们能够安心地寻求医疗建议。”

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