别小看早产儿的免疫力，完全可以追上足月儿！

来自伦敦国王学院和荷马顿大学医院的研究人员发现，怀孕32周前出生的婴儿在出生后可以迅速获得一些成人免疫功能，追赶上足月出生的婴儿。

所有婴儿的免疫状况都会朝相似的方向发展

在今天发表在《自然通讯》上的一项研究中，研究小组跟踪了怀孕32周前出生的婴儿，以确定不同的免疫细胞群，包括这些细胞群的状态，他们产生介质的能力，以及这些特征在出生后是如何变化的。他们还采集了粪便样本并进行了分析，看看有哪些细菌存在。

他们发现，所有婴儿的免疫状况都会随着年龄的增长而向相似的方向发展，而不管出生时怀孕的周数是多少。最早妊娠的婴儿（28周之前）与后来妊娠的婴儿在相似的时期内运动程度更高。这表明，早产儿和足月儿在一个相似的时间框架内趋于一致，并且所有婴儿的免疫发育在出生后都遵循既定的路径。

早产婴儿也有能力发展正常的免疫系统

迪娜·吉本斯（Deena Gibbons）博士是免疫与微生物科学学院的免疫学讲师，她说：“这些数据表明，大多数免疫发育发生在出生后，因此，即使是那些非常早产的婴儿也有能力发展正常的免疫系统。”

感染和感染相关并发症是早产后死亡的重要原因。尽管如此，人们对早产婴儿免疫系统的发育，以及这种发育如何受到出生后环境的影响的了解有限。

T细胞或许可以帮助识别感染风险

一些继续感染的早产儿在出生时显示出产生CXCL8的T细胞减少。这表明，婴儿在出生后不久就可以识别出其生命最初几个月内有感染和并发症的风险，这可帮助改善结果。

性别因素导致的差异有限，这表明少数因素可能会在早产男婴的预后较差的观察中发挥作用。 这一发现建立在先前研究婴儿免疫系统的发现之上。

迪娜·吉本斯博士解释：“我们正在继续研究CXCL8产生T细胞的作用，以及如何激活它来帮助婴儿抵抗感染。我们还想进一步研究在感染期间发生变化的其他免疫功能，以帮助改善这一弱势群体的预后。”

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