孕妈常做这些事，胎BB会越来越好~

怀孕期间，妈妈的一举一动都会在影响胎儿生长发育。很多妈妈十分关注胎儿的发育情况，希望能帮助胎儿更好、更健康的成长。那么，大家在孕期要怎么做才能让胎儿更开心，发育的更好呢？赶紧来了解一下吧。

1.经常运动

很多准妈妈怀孕后就躺在床上，从不下床走动。她们认为，这样不会动胎气，可以保证胎儿健康成长。事实上，准妈妈在孕期不能做剧烈运动，但可以做简单的有氧运动，比如瑜伽、散步等。适当的运动可以促进消化吸收，帮助胎儿吸收营养。另外，运动也能促进血液循环与新陈代谢，增强自身抵抗力与免疫力，促进胎儿大脑发育以及宝宝器官发育。大家可以根据自身情况选择适当的有氧运动，饭后1小时运动比较好。

2.少喝饮料多喝水

有的准妈妈很喜欢喝饮料，怀孕后还是喝饮料不喝水，这对胎儿发育不利。孕期喝水过少会导致羊水变少，影响其肺部发育。而且饮料也会影响孕妈对铁的吸收，造成孕妈患上缺铁性贫血，影响胎儿健康发育，甚至会导致胎儿畸形或是流产。因此，建议孕妈在怀孕后要多喝水少喝饮料。

3.唱歌给胎儿听

很多准妈妈在孕期都会给胎儿听些舒缓音乐进行音乐胎教。其实，准妈妈也可以给胎儿唱歌听，虽然唱的可能不好听，但宝宝是很喜欢。孕妈在唱歌时带着对宝宝的爱，宝宝可以感受到，进而促进血液循环，有利于身体和智力发育。长此以往，身体健康与智力指数也要比其他宝宝高。

4.念书给宝宝听

很多准妈妈得知自己怀孕后，不知道怎么跟胎儿相处。其实，跟胎儿相处很简单，可以通过读书来跟胎儿进行交流。大家可以选择些积极、励志的文学读物或是儿童文学。读书时大脑需要思考，可以将自己的积极情绪传染给胎儿，能促进孩子的大脑发育。

最后再次提醒大家，在怀孕期间要合理运动，保持好的作息习惯与生活习惯，不要总是玩手机，总是熬夜，以免影响胎儿发育。

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