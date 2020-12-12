这种药或致胎儿畸形，准妈妈却被蒙在鼓里

根据曼彻斯特大学的一位研究人员的文献综述，很多医生没有告知孕妇患者癫痫治疗药物可能导致他们的未出生婴儿有先天缺陷的风险，尽管这种药物是治疗癫痫的常用药物。

医生和患者或错误判断致畸药物的风险

Wejdan Shroukh的研究表明，医生和患者都可能危险地错误判断服用一组与出生缺陷有关的致畸药物的风险。 她的研究发表在《出生缺陷杂志》（Journal of Birth Defects）上，分析了55篇论文，这些论文评估了美国和英国医生对服用致畸药物的妇女提供的避孕和验孕建议的普遍性。

其中七篇论文调查了英国使用丙戊酸钠治疗癫痫、精神疾病和偏头痛的情况。 在服用该药的患者中，17-70%接受了避孕咨询，25%在治疗期间进行了妊娠测试，18-33%在治疗期间使用了避孕措施。大约24%的50岁或50岁以下的妇女服用丙戊酸钠。

它与新生儿脊柱裂、心脏缺陷和腭裂以及肾脏、尿道和心血管系统畸形的高风险有关。 这位博士研究人员还回顾了另外七项研究，这些研究评估了卫生专业人员和患者是否能够正确估计不同致畸药物的风险。 在研究中，医生和社区药剂师通常高估了一些致畸药物的风险，包括血液稀释剂华法林、丙戊酸钠和痤疮药异维甲酸。

提供以患者为中心的医疗保健很有必要

Shroukh女士说：“任何一个先天畸形的婴儿都是一个悲剧，但如果这是由于服用致畸药物而没有充分了解其风险的结果，那么这无疑是一个可以避免的悲剧。如果年轻女性没有充分了解这些药物的选择，那么她们需要做出明确的选择。人们普遍认为，在危险性相当高的情况下，仅靠药品宣传单是不够的。但至关重要的是，患者继续服用药物，如果有任何顾虑，应与医生联系。”

这位中东大学资助的药剂学研究员补充道：“这并不是指责医生。这是关于提高这种用药安全意识。卫生专业人员需要确保他们的患者了解风险，这意味着提供以患者为中心的医疗保健。医疗保健需要尊重患者的偏好、需求和价值观，并对其作出回应。患者的需求和价值观必须指导临床决策。”

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