妈妈剖腹产，孩子更容易被感染

根据发表在《公共科学图书馆医学》杂志上的一项新研究结果，通过剖腹产出生的儿童在出生后的第一年可能会因感染而住院。

鉴于感染是全世界儿童住院的主要原因，这项研究有可能通过加深我们对儿童感染的认识和制定有效的预防策略，对全球人口的整体健康产生重大影响。

出生方式和儿童感染之间的联系尚不清楚

以前，出生方式和儿童感染之间的联系还没有得到很好的研究。虽然剖腹产分娩的比例每年都在增长，自2000年以来几乎翻了一番，但其对儿童感染的影响人们还不太清楚。

我们采访了该研究的作者杰西卡·米勒（Jessica Miller）博士，询问为什么自2000年以来，全球剖腹产婴儿的比例几乎翻了一番。她的回答是：

“剖腹产的增加是多方面的，并不是单一的原因。决定剖腹产的相关因素包括但不限于母亲或婴儿的医疗福利、社会和文化以及卫生系统和设施的差异。然而，必须强调的是，尽管儿童感染的风险增加很小，但剖腹产可能是一些妇女和婴儿最安全的选择。”

澳大利亚默多克儿童研究所的研究人员进行了一项大规模的研究，以揭示出生方式与儿童感染之间关系的本质。研究小组分析了来自澳大利亚、丹麦、英格兰和苏格兰的医院关于独生子女的数据。

数据收集时间为1996年1月1日至2015年12月31日。在此期间，对儿童进行跟踪，直到他们因感染相关原因入院。对那些没有因感染而住院的儿童进行了跟踪，直到研究结束或者他们年满五岁。在某些情况下，由于死亡或移民，儿童被排除在研究之外。

该研究分析了出生方式与感染风险之间的联系。然而，这项研究的作者认识到，他们无法控制可能影响结果的混杂变量，例如出生后的吸烟暴露或疫苗接种情况。

根据研究数据，与顺产的孩子相比，那些通过剖腹产出生的孩子，在5岁时因感染而住院的风险增加了10%。

此项研究对预防儿童感染意义重大

这项研究的发现对于强调进一步研究儿童传染病性质的必要性很重要。其中一个建议是，阴道分娩可能会让孩子接触到微生物，这些微生物可以帮助孩子在早年抵抗感染。

然而，为了深入探讨这一理论，并利用这些证据来制定可能保护剖腹产儿童不受感染的策略，还需要进一步的广泛研究。

重要的是，这篇论文的作者强调，他们的发现不应该鼓励女性避免剖腹产。

通常情况下，剖腹产是安全的，因此，需要和妇女进行确认分娩方式并告知利弊。

研究人员认为不应劝阻妇女进行剖腹产

作者认为，这项研究的主要收获是强调剖腹产术与儿童感染之间的联系，并激发对支持这种联系的科学的进一步研究。

感染是导致儿童早期住院的主要原因，这些研究结果将有助于了解机制，包括出生方式对免疫发育的影响，以及简单的干预措施（如增加母乳喂养率）是否会增加风险。”

为了进一步探讨这种关系的潜在机制，作者还建议，有必要进行进一步的研究，以了解在中低收入国家剖腹产术与感染率之间的关系是否相同。

鉴于儿童感染很可能成为这些地区增加的负担，来自这些地区的数据将特别具有影响力。

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