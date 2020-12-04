哇欧！婴儿天生就能看懂单词

一项新的研究表明，人类与生俱来的大脑中有一部分天生就可以接受单词和字母，这为人们在出生时学会阅读创造了条件。研究人员分析了新生儿的脑部扫描，发现大脑的这一部分——被称为“视觉单词形式区”（VWFA）——与大脑的语言网络相连。 这项研究的资深作者、俄亥俄州立大学心理学助理教授Zeynep Saygin表示：“这就为培养对视觉词汇的敏感性提供了肥沃的土壤，甚至在接触语言之前也是如此。”

视觉单词形式区与语言连接更紧密

VWFA专门为有识字的人阅读而设计的。一些研究人员假设，阅读前VWFA最初与视觉皮层的其他部分没有什么不同，这些部分对面孔、场景或其他物体很敏感，只是在儿童学习阅读或至少在他们学习语言的过程中才会对单词和字母进行选择。

“我们发现这不是真的。即使是在出生时，VWFA在功能上与大脑的语言网络的连接比与其他区域的连接更紧密。这是一个令人难以置信却振奋人心的发现。”俄亥俄州慢性脑损伤项目的核心教员Saygin 这样表示。他与俄亥俄州心理学专业的研究生以及助理教授一起进行了这项研究，他们的研究结果发表在《科学报告》杂志上。

儿童的大脑天生就有看单词的能力

研究人员分析了40名新生儿的大脑功能磁共振成像扫描结果，这些婴儿都不到一周大，他们都参与了正在发展的Connectome项目项目的一部分。他们将这些结果与40名成年人的类似扫描结果进行了比较，这些成年人参与了单独的Connectome项目。

Saygin说，VWFA位于处理面部的视觉皮层的另一部分，有理由相信新生儿大脑的这些部分没有任何区别。 作为视觉对象，人脸与文字有一些相同的属性，比如需要高空间分辨率才能让人类正确地看到它们。

但研究人员发现，即使在新生儿身上，VWFA也不同于视觉皮层识别面孔的部分，主要是因为它与大脑语言处理部分的功能联系。

新生儿和成人的VWFA存在一些差异

这项研究的主要作者Li说：“想一想我们的大脑如何以及为什么会开发出对特定事物敏感的功能模块，比如面孔、物体和单词，这很有趣。”他还表示： “我们的研究确实强调了在出生时就已经有了大脑连接的作用，这有助于发展功能特化，即使对于像阅读这样依赖经验的范畴也是如此。”

这项研究发现了新生儿和成人的VWFA存在一些差异。 Saygin说：“我们的研究结果表明，随着婴儿的成熟，VWFA可能需要进一步完善。”“口语和书面语的经验将有助于加强与语言回路特定方面的联系，并随着人的识字程度进一步使该地区的功能与邻区区分开来。”

未来研究目标是了解大脑是如何变成阅读大脑

俄亥俄州Saygin的实验室目前正在扫描3岁和4岁儿童的大脑，以进一步了解VWFA在儿童学习阅读之前的功能以及该区域对哪些视觉特性有反应。 她的目标是了解大脑是如何变成阅读大脑的，她说。了解更多关于个体差异的信息可能有助于研究者理解阅读行为的差异，并有助于阅读障碍和其他发展障碍的研究。

Saygin说：“在这么小的年龄阶段，了解这个区域在做什么将告诉我们更多关于人类大脑如何发展阅读能力以及可能出现的问题。很重要的一点是，追踪大脑的这一区域是如何变得越来越专业化的。”

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