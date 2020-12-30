小家伙感冒发烧反反复复，问题根源在这里！

对孩子而言，最常见的疾病就是是呼吸道感染——鼻塞、流鼻涕、发烧、咽喉肿痛、咳嗽等等。

但如果你家孩子一年内发生呼吸道感染的次数过多，就要引起引起警惕了，因为孩子很可能是“复感儿”！今天我们就来说说这个话题：

当心孩子患上“反复呼吸道感染”

呼吸道感染是指扁桃体炎、支气管炎、毛细支气管炎、咽炎、鼻炎、肺炎等呼吸道感染性疾病。通常以气管为界限，分为上呼吸道感染和下呼吸道感染。

在临床上，一般把喉部、咽部、鼻咽部和鼻腔称为上呼吸道；把主支气管、气管和肺内的各级支气管称为下呼吸道。所谓“反复呼吸道感染”，指的是一年内发生上呼吸道感染或下呼吸道感染的次数过多，超出一定范围的呼吸道感染。

“反复呼吸道感染”是儿童常见疾病之一，发病率在20%左右，三四岁孩子是高发人群。而“复感儿”指的就是那些患上反复呼吸道感染的孩子。

孩子经常发生呼吸道感染的主要原因，是孩子出生半年后，身体里携带的母体抗原逐渐消耗殆尽，而自身的免疫系统还没有发育发育完善，抵抗力较弱。因此，孩子一年内会发生几次急性呼吸道感染，尤其是刚上幼儿园的孩子更容易生病。

如何鉴定孩子是反复呼吸道感染？

儿童反复呼吸道感染有严格的诊断标准，不是说孩子经常感冒就是反复呼吸道感染。

只有当孩子发生感染的次数符合以下标准，才能诊断为反复呼吸道感染：

0-2岁孩子每年发生上呼吸道感染7次或下呼吸道感染3次；

3-5岁岁孩子每年发生上呼吸道感染6次或下呼吸道感染2次；

6-12岁孩子每年发生每年发生上呼吸道感染5次或下呼吸道感染2次。

注意，两次呼吸道感染的时间间隔应大于7天，方能诊断为上呼吸道感染。如果上呼吸道感染的次数小于上述诊断标准，可以把下呼吸道感染的次数加上。

可见，当医生问爸爸妈妈孩子患病次数和持续时间，如果爸爸妈妈回答模糊，不能给出准确答案，会给孩子的诊断和治疗带来很大的麻烦。因此大家一定要把病情记录做好，以便帮助医生更好更准确地确定疾病。

如何防范？看看专家怎么说

呼吸系统方面的医学专家认为，孩子反复呼吸道感染主要是自身免疫力较差造成。现在很多孩子都是温室里的花朵，父母担心孩子劳累、受伤，总是让他们待在家中。

很多孩子看上去又白又胖，但其实体质比较差，抵抗力弱，大家要想办法让孩子的呼吸道“强壮”起来：

1.经常让孩子接受“三浴”

充分利用空气、阳光、水对孩子进行锻炼，对提高孩子抵抗力很有帮助，能减少和预防呼吸道感染。具体方法就是经常让孩子接受空气浴、日光浴、水浴：

水浴：让孩子多用冷水洗脸、洗手，提高抵抗力。

日光浴：让孩子多去户外晒太阳，不但可以增强体质，还能促进对钙的吸收。

空气浴：冬天经常开窗通风，新鲜的空气可以对孩子的上呼吸道粘膜产生刺激，提高呼吸道的抵抗力。

2.加强体育锻炼

很多儿科医生指出，想要预防和减少孩子患呼吸道疾病，最好的方法就是经常带他参加体育锻炼。

不管孩子年纪多大，也不管是什么季节，都应让他外出参加体育锻炼，提高身体素质。最好去绿色植物较多的公园里活动，呼吸呼吸新鲜空气。打球、骑单车、游泳、慢跑都是很好的运动。

3.做好耐寒锻炼

孩子反复发生呼吸道感染，往往和家庭护理不当有很大关系。孩子穿得太多、捂得太严实，日常生活中很少受风，都会使孩子不能很好地适应气温变化，进而引发呼吸道感染。

因此，大家应让孩子接受适当的耐寒训练。日常生活中别让孩子穿的太厚太严实，要经常带孩子去户外锻炼。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)