研究证实：越早接触污染空气，孩子可能越肥胖

儿童在出生前几个月暴露于较高的空气污染水平和较大的人口密度可能与儿童体重指数（BMI）增加有关。相比之下，居住在绿地较多、土地利用结构更为有利的地区可能会产生相反的效果。

该研究首次分析了来自加泰罗尼亚城市环境中的近80000名儿童的数据，以探讨BMI增长轨迹与多重体重指数之间的关系。

城市环境污染，可能会导致儿童肥胖

越来越多的证据表明，城市环境暴露，如空气污染、绿地和建筑环境，可能与儿童生长和肥胖的影响有关。这些影响可能在怀孕和生命最初几年的早期阶段开始。

分析的数据是从加泰罗尼亚初级保健医疗记录数据库中提取的，其中包括2011年至2012年在城市地区出生的79992名儿童，并对他们进行随访，直至他们年满5岁。

研究人员根据体重和身高的常规测量，计算BMI生长曲线。同时，作者估计了在儿童居住的普查区水平上的各种城市暴露。其中包括空气污染（氮氧化物[NO2]和颗粒物[PM10和PM2.5]、绿地和建筑环境的若干特征（人口密度、街道连通性、土地利用和可步行性）。

巴塞罗那全球卫生研究所（ISGlobal）和IDIAPJGol基金会研究第一作者、研究员Jeroen de Bont 说：“我们的研究结果表明，城市地区的人口密度和暴露于更高水平的空气污染可能与5岁以下儿童的BMI小幅增加有关，而更多地接触绿地和更有利的土地利用组合可能与BMI的小幅下降有关。事实上，这些联系在生命的前两个月最为强烈，”他补充道，“可以用怀孕期间暴露的影响来解释，这种影响会随着时间的推移而持续。”

不利影响或从孕期或婴儿期开始

据研究协调员、ISGlobal研究人员Martine Vrijheid说，早期的研究结果表明，体重指数和空气污染之间的关系可以解释为这样一个事实：污染“可以通过各种因素影响胎儿的生长，如氧化应激和炎症，并导致基础代谢改变，从而通过诱导胰岛素抵抗和激素改变增加肥胖的风险”。

Vrigheid继续解释说：“另一方面，较低的BMI和暴露于绿色空间之间的可能关系，可以通过以下事实来解释：此类空间是一种宝贵的资源，有利于母亲和儿童的身体活动并对胎儿的发育产生有益的影响，对儿童的发育也产生有益的影响”。

另一个不同的假设是，这种关联可以用另一个可能的中介因素来解释，即在研究中观察到的绿色地区空气污染水平较低。

人口密度越高，孩子BMI越高

就建筑环境的特点而言，人口密度越高，BMI越高。Vrijheid接着解释说：“这是因为空气污染水平越高，而且西班牙人口稠密地区的交通水平可能会导致人们认为缺乏安全感，阻碍积极的出行方式（步行和骑自行车），从而增加儿童肥胖。”

虽然对于土地利用结构如何影响BMI还没有明确的共识，但主要假设是，更多样化的土地利用结构减少了住房、工作和服务之间的距离，因此有利于步行和骑自行车，这反过来又增加了身体活动的水平。

“对儿童来说，生命的早期是一个非常敏感的时期；他们代表着一个特别容易受到环境暴露的影响的窗口，环境暴露会永久影响儿童身体的结构、生理和新陈代谢，未来的研究应该考虑到城市环境中的多重暴露。”Vrijheid总结道。

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