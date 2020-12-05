孕期服用了这种药，自闭症或找上娃

一项研究表明，患有癫痫的女性在孕早期服用抗癫痫药物丙戊酸，患自闭症的风险是未使用抗癫痫药的妇女的2.3倍，患注意力缺陷多动障碍（ADHD）的风险几乎是后者的两倍。

Brian D’Onofrio博士表示：“临床建议警告，由于与出生缺陷和儿童其他健康状况有关，如果可能，不要在怀孕期间使用丙戊酸，但丙戊酸也是全身性癫痫的一线治疗方法，可能是控制癫痫的最佳选择。我们研究了三种药物，发现在怀孕前三个月使用丙戊酸的妇女患自闭症的风险是未服用任何抗癫痫药物的癫痫患者的两倍多，患ADHD的风险几乎是两倍。”

孕早期服用丙戊酸，子女患病风险暴增

这项研究调查了1996年至2011年间14614名患有癫痫的女性所生的孩子。大约23%的妇女在怀孕的前三个月使用了抗癫痫药物。三种最常用的药物中，10%的妇女服用卡马西平，7%的妇女服用拉莫三嗪，5%的妇女服用丙戊酸。

通过医疗记录，研究人员确定了哪些儿童后来被诊断为自闭症或多动症。

在接触丙戊酸的儿童中，699人中有36人在10岁时患上自闭症，而11298人中有154人在怀孕期间没有服用任何抗癫痫药物。699名母亲在怀孕期间服用丙戊酸钠的儿童中，有54名在10岁时患上了多动症，而11298名未服用丙戊酸钠的儿童中只有251名患上了多动症。

在调整癫痫严重程度等因素后，报告在妊娠早期使用丙戊酸的妇女患自闭症的风险是未使用抗癫痫药的妇女的2.3倍，儿童被诊断为多动症的风险是未使用抗癫痫药的妇女的1.7倍。

孕早期服用其他抗癫痫药物，子女患病风险未增加

研究人员发现，服用拉莫三嗪和卡马西平的妇女，其子女患自闭症或多动症的风险没有增加。

D’Onofrio说：“我们的发现增加了越来越多的证据，这些证据表明，在怀孕期间某些抗癫痫药物可能比其他药物更安全。虽然我们没有发现这些药物直接导致自闭症或多动症，但我们的研究通过证明丙戊酸与长期问题之间的联系，扩大了先前关于出生结局的研究。我们的研究结果表明，使用抗癫痫药物，特别是丙戊酸钠的妇女，如果考虑怀孕，在与医生进行决策时，应权衡对胎儿的潜在危害以及正在进行的癫痫治疗。”

这项研究的一个局限性是，研究人员不能排除对关联性的所有其他解释，因此这些发现不应被视为完全结论性的。

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