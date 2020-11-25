麻醉后能母乳喂养吗？权威指南：很安全

英国麻醉师协会在《麻醉》杂志上发表了新的指导方针，该指南说，在母亲麻醉后，只要她保持警惕并能够进食，母乳喂养就是安全的。

麻醉和非阿片类止痛药被转移到母乳中的剂量很小

来自英国布里斯托尔圣米歇尔医院的麻醉师协会安全委员会的迈克·金塞拉（Mike Kinsella）博士及其同事是这项研究的作者们，他们解释道：“指南说没有必要因为担心污染而丢弃任何母乳，因为有证据表明，麻醉和非阿片类止痛药被转移到母乳中的剂量很小，对于几乎所有这些药物而言，目前没有证据表明对母乳喂养的婴儿有影响。”

阿片类药物和苯二氮卓类药物应谨慎使用

然而，他们警告说，阿片类药物和苯二氮卓类药物应谨慎使用，尤其是在多次服用后，以及在6周以下的婴儿（按胎龄校正）中使用。“在这种情况下，应该观察婴儿是否有异常嗜睡和呼吸抑制的迹象，尤其是如果妇女也表现出镇静迹象，”他们解释说：“减少阿片类药物使用的技术对哺乳期妇女更为可取。局部和区域麻醉在这方面有好处，而且对母乳妈妈影响最小。”

他们还补充说，由于担心某些婴儿过度镇静会引起新陈代谢的差异，因此母乳喂养的妇女不应使用可待因。

在围产期手术进行支持性护理，并提供准确的建议

更普遍地说，指导方针说，任何有2岁或2岁以下婴儿的妇女在术前评估时都应该例行询问她们是否在哺乳，这样就可以向她们解释，手术后母乳喂养是安全的。他们说：“在可能的情况下，做日间手术是最好的，以避免打乱正常的生活。做日间手术的女性在开始的24小时内，应该有一个负责任的成年人陪伴。建议做过手术的妈妈不要带着或者在椅子上喂婴儿时睡觉，因为她的反应可能比正常人迟钝。”

他们总结道：“总的来说，麻醉和镇静的药理学方面对哺乳期妇女几乎没有影响。然而，在围产期手术应对妇女进行支持性护理，并提供准确的建议，将确保对儿童保育这一重要部分的干扰降至最低。”

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