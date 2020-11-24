冷冷冷＋雨雨雨！带宝宝出行看这里~~

这个周末，一股强劲的冷空气把全国大部分地区直接拉进了冬天。未来一周，多地仍为阴雨天气，出门雨具必备。

气温方面，由于冷空气的影响还在继续，“一秒入冬”真不是玩笑话，冬装是时候准备起来了~

冷冷冷+雨雨雨，话说这小孩子被困在家里憋得可难受！但外面到处都湿漉漉的，宝宝在路上玩耍就很容易有意外发生。因此，如果家长要带孩子外出，那么一定要选择安全的出行方式。下面，育姐就跟大家详细说一说：

♥ 0-6个月宝宝

出行方式：背或抱

安全攻略：

首先，不要一个人带宝宝出门，最好夫妻两人一起带宝宝外出。这样做的好处是，当你打开雨伞时，另一个人能帮忙照顾宝宝。而且在路况不明的地方，一人可以留意路面情况，一人能够留意宝宝情况，这样就不容易有危险。

其次，雨衣的通风性一定要好。如果将宝宝背在背上，再套上雨衣，宝宝在雨衣里能呼吸的空气会变得很稀薄，所以要时不时看下雨衣内空气流通是否良好。如果宝宝出现呼吸急促、焦躁不安、冒汗等表现，有可能是雨衣内过于闷热了，大家要及时到避雨处散热，以免闷坏了宝宝。

小贴士：出行必备物品

出行的必备物品中，最重要的是妈咪包。

这里建议大家，准备一大一小两个妈咪包。带不满6个月的小宝宝出门，需要携带很多物品，比如纸尿裤、小毯子、奶瓶、奶粉、水瓶、换洗裤子、雨伞、尿布等，妈咪包体积大一些比较实用。

宝宝大一些后，出门携带的东西就少了，通常只需携带湿巾、换洗裤子、水瓶等物，带一个轻便的小妈咪包会更加轻松。大款的妈咪包可以留到带娃出去一整天的时候使用。

♥ 6-12个月宝宝

出行方式：使用婴儿车

安全攻略：

1.父母要穿雨衣

下雨天带宝宝出门，家长最好是穿雨衣，不建议打雨伞。父母一手推着婴儿车，另一只手打着雨伞，万一出现意外情况，往往会手足无措，应对失当。但如果穿着雨衣，不但注意力更集中，而且反应也会更迅速些。

2.先穿雨衣再整理婴儿车

出门前，大家要先把自己穿戴好，然后再去查看宝宝情况。宝宝坐在婴儿车里比较安全，所以父母这时候更应先把自己收拾好，如果父母连自己都不能照顾好，怎么能保护好宝宝呢？

3.注意遮雨蓬密闭程度

一旦发现宝宝有出汗、呼吸急促、烦躁不安等表现，应及时把遮雨蓬打开一些，保持空气流通。

4.了解目的地能否存放婴儿车

如果带宝宝去餐厅等公共场所，大家需要了解是否有地方存放婴儿车，以免给他人造成不便。另外，婴儿车能否折叠也是十分重要，能折叠的婴儿车不但节省了时间，而且占用空间较小，存取方便。

小贴士：出行必备物品

大家要给宝宝购买一个高度足够的高质量婴儿车。现在市面上出售的婴儿车多种多样，质量也参差不齐，大家选购时一定要多留心。建议大家购买轮子宽大、高度足够的婴儿车。

带宝宝出门时，不避免地要在马路边走一走，但马路上有很多汽车，汽车尾气污染很严重。很多婴儿车的高度正好处于汽车尾气的流动层，宝宝很容易吸入体内，影响身体健康。现在很多国外品牌的婴儿车高度很高，就可以避免这个问题，大家可以网上搜一搜了解一下。

♥ 1-3岁宝宝

出行方式：牵手

安全攻略：

1.留意路上积水和疾驰的汽车

下雨天，路上很容易有积水，小孩子由于好奇心使然，就会故意去踩。家长一定要警惕，避免踩入深坑，发生意外。

此外，有的车辆疾驰而来，即使有积水也不会减速，会溅到躲闪不及的路人，家长也要多多观察，小心避让。

2.不要让小宝宝自己打伞

不建议让孩子自己打伞，小孩子多喜欢拿雨伞乱挥，有可能会伤到自己或他人。如果让宝宝自己打伞，一定要向他说明雨伞的危险性，叮嘱他不能用伞攻击他人。

3.让宝宝在马路内侧行走

马路内侧更安全一些，要让孩子在内侧走，防止被车辆撞到或者被溅起的积水打湿。

4.当心雨伞的尖锐部位

撑伞时，大家要小心雨伞的尖锐处，不要刺到宝宝，特别是眼睛部位。

小贴士：出行必备物品

上文提到妈咪包中包含的物品，带娃出门时一定要带齐。需要提醒大家注意的是，纸巾和湿巾一定要带足，宝宝出门在外很多地方都会用到。找不到水池给宝宝洗手时，可以用洁肤湿巾给宝宝擦手。

备用裤子最好带一条，若是遇到孩子尿湿裤子就能及时更换了。如果让宝宝一直穿尿湿的裤子，很容易受凉感冒。

最后提醒大家，带娃出门前，一定要认真检查包里的物品是否携带齐全~

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