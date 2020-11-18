备孕技巧，教学干货，建议收藏！

如果你在备孕，相信你肯定想知道多久可以成功怀孕，如何有效率地啪啪啪可以更快造人，今天我们就来说说这个羞羞的话题。这份教学干货，建议你收藏：

聊一聊怀孕的概率

每个月有多大的概率成功怀孕？对于大多数备孕的夫妻来说，每个月怀孕的概率大约是15%到25%。

但是有一些因素会影响你怀孕的几率：

（1）年龄。30岁以后，女性受孕成功的概率会随着年龄每月下降，到40岁之后急剧下降。

（2）经期不规律。经期不规律会使你难以计算排卵日期，因此也很难把握最佳受孕日期。

（3）性生活的频率。性生活越少，怀孕概率越低。

（4）备孕的时间。如果你备孕一年了却还没有怀孕，你之后成功怀孕的概率会越来越低。最好去医院看看男女不孕不育。

（5）疾病或用药情况。这都会影响怀孕成功率。

要了解自己的生理周期

有关生理周期的知识知道的越多越好。

一个生理周期从排出鲜红色血液的第一天开始，到下一个周期开始的前一天结束。一个周期一般长达21到35天，甚至更多。

如果生理周期天数有变化，则被认为是不规律，但这也非常常见。很多女性生理周期不规律，但这并不一定意味她们的身体有问题。

关于OOXX的频率问题

备孕期间性生活频率多少是合适的，这也是个常见问题。简而言之，频繁一点。

很多备孕夫妻花很多时间去计算排卵日期然后进行性生活。理论上说，这是一种科学方法。科学研究表明，卵子受精的概率很小。受孕时间一般是排卵前的3-5天和排卵当天。最好的时机则是排卵前1-2天。医生建议排卵前一周或生理周期刚结束的时候每隔一天进行性生活。

但严格遵循时刻表进行性生活也有缺点，因为身体不总是像钟表一样有规律地运转。即使你的周期规律，排卵也是随时发生没有确定时间的。如果你只在你认为的排卵日进行性生活，很有可能无法成功怀孕。

所以专家建议，每周至少进行2至3次性生活。只要男方精子数量质量正常，每隔一天或每天进行性生活能大大提高怀孕概率。

停用避孕药后怀孕安全吗

节育药物的效果需要多长时间才能消退？事实上，只要避孕药的激素排出你的身体系统，就有可能立即怀孕，尽管可能需要几个月的时间排卵才会恢复正常。

停用避孕药后马上怀孕安全吗？理论上说是安全的，停用避孕药后立即怀孕的女性和停用避孕药后几个月才怀孕的女性生下健康宝宝的几率是一样的。

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