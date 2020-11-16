宝贝吃鱼过敏怎么办？来看看“教科书式”营救法

鱼营养价值高，因此很多家长都会变着花样做鱼给宝宝吃。但有些宝宝在吃过后出现皮肤瘙痒、腹痛腹泻等过敏反应。这时候家长该怎么处理呢？

1.及时带孩子去医院检查

家长在发现孩子有过敏症状后，应立即去医院检查病因。宝宝还小消化能力还不是很完善，对于各种酶类还不能合成，就算合成量也不是很大。而且孩子在摄入蛋白质后，对于有些蛋白质分子无法分解，这就容易进入血液，形成抗原，引发宝宝过敏。

2.停止给宝宝吃这类食物

在宝宝出现过敏症状后，家长要立即停止给宝宝吃海鲜类或是其他食物。海鲜属于高蛋白食物，而牛奶、花生、坚果、大豆都属于易过敏食物。家长在遇到宝宝过敏食物后要及时记录下来。

在一段时间内，家长可以记录孩子每天的饮食，以及宝宝吃过后出现的的反应。通过记录，了解宝宝易过敏的食物，停止给宝宝食用。这样可以很好地避免过敏反应出现。

3.勤换衣物以及床上用品

宝宝好动，运动量大，很容易出汗，如果衣服穿得太多，汗液很容易黏在皮肤上，致过敏引起的湿疹反应加重。因此，建议家长不要给宝宝穿太多，勤洗宝宝衣物以及床上用品，保持干净干燥。要知道，干燥的环境以及适宜的温度更有利于恢复。

4.洗澡时多加注意

家长在给宝宝洗澡时要特别小心，不要碰到伤口，更不要让伤口长时间浸泡在水中以免引发感染。给宝宝使用的沐浴露得是婴儿专用的，不要使用刺激性强的肥皂，以免刺激到伤口。

5.宝宝手指甲要修剪

因为过敏，宝宝身体表面出现红斑或是小丘疹，伴有液体渗出。如果用手抓挠，皮肤表面会溃烂，因此，家长要给宝宝剪指甲，不要让其抓挠，以免感染。

最后提醒大家，如果第一次给宝宝吃鱼，家长一定要仔细观察宝宝的反应，若无不良反应再给宝宝继续吃。

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