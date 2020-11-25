宝宝衣服收纳技巧来了！快来取经

有了宝宝后，家里就多出了各种小衣服、玩具、生活用品，常常让宝妈们不知道如何收拾，总感觉家里乱糟糟的。

这就需要一些收纳小技巧，收纳虽然看起来比较繁琐，其实也是有规律可言，下面就给大家分享下：

将衣服折成CD盒大小

有的妈妈折叠衣服时，都会随便乱折。但其实，有技巧地将衣服折成相同大小，可以极大地节省收纳空间。刚开始不太熟练时，大家可以准备一个CD盒或其他盒子当模具，把衣服折成盒子大小，放在衣柜里，这样会看上去很整齐，很舒服。不过，这种收纳法不适合大衣或其他较厚的衣服哦~

把衣摆塞进口袋里

将衣服折成CD盒大小后，大家可以学习口袋式折衣法。把衣服折成长方形后，衣物上会出现上下两个口袋，将衣摆放入领口或下摆，并把图案露在外面。用这种方法折叠衣物，就算宝宝乱翻，衣服也很难散掉，适用于全部的上衣和裤子，比如裤子、内裤、裤袜、袜子等，实用性非常高。如果宝宝可以自己挑选衣服，衣服图案露在外面很容易辨认，宝宝可以很快找出想要穿的衣服。

宝宝两岁后，大家要让宝宝慢慢养成自己折衣服的好习惯。教可以将折衣服当成一项有趣的游戏。衣服折得好看，宝宝会充满成就感。

轻松学折衣的三个步骤：

第一步，让宝宝把衣服折成CD盒大小。

第二步，衣服折成长方形后，把CD盒抽出，然后把衣摆塞入衣领或下摆中。

第三步，折好后，将衣服的图案露在外面就搞定啦~

无需换季收纳

提起衣服收纳，很多人的第一反应就是换季收纳。其实，高效的衣服收纳原则是不需要换季，只需将衣物分为上衣、裤子、内裤、袜子。然后把短袖上衣、长袖上衣和短裤、长裤分开即可。这样只需把衣柜空间分成4-6格，然后按照不同种类依序摆放即可。至于冬天较厚的衣服，比如羽绒服、大外套，折叠起来放会起皱，而且占用空间较大，最好挂在衣柜里。

宝宝的鞋子放进低层板

宝宝穿的鞋子应固定放在鞋柜的低层板里，当宝宝具备能力时，可以自己拿取。当宝宝回家换鞋时，可以自己把鞋子放回鞋柜。所以，不要把宝宝的鞋放在较高的位置。

这个方法也可以帮助宝宝养成物归原位的好习惯。

不穿的衣服装箱

宝宝长得非常快，衣服的淘汰速度也很快。大家在给宝宝买衣服时，建议要选择可以穿到第二年的。比如，宝宝现在两岁，可以按照三岁尺寸买。

收纳宝宝衣服时，最让父母烦恼的就是如何处理宝宝不穿的旧衣服。宝宝衣服越积越多，放久了容易潮湿生霉。而且，宝宝衣服经常沾染奶迹容易生成奶垢，虽然洗过但不能完全清除，放的时间久了会有黄渍出现。如果把衣服送人还要再洗一遍，十分麻烦。建议大家把这些不穿的衣服放在一个箱子里，然后再决定怎么处理。

围兜、尿布、毛巾站立放进篮子里

围兜、尿布、毛巾等物品该怎么收纳？大家可以准备几个篮子，把毛巾、尿布竖着放在里面，这样不但很美观，而且拿取时比较方便。

围兜随意乱放，看上去十分杂乱，把它们竖起来整齐地摆放在篮子里，不仅看上去很舒服，而且能清楚地知道剩余数量，收纳整理起来比较方便。

再说，宝宝容易发生溢奶，经常弄脏衣服，一天可能要换好几件衣服。大家可以在婴儿床边放一个置物篮，专门存放宝宝衣物，方便快速拿取。

出门旅行时将衣服卷起来放

带宝宝出门旅行时，宝宝衣服最好卷起来收纳。衣服卷成蛋糕卷一般，不仅可以减少占用体积，扩大收纳空间，还可以看到衣服的花色。宝宝的衣服都很小，看不清衣服的具体样子，卷起来整齐地排列在一列放，可以看得十分清楚。而难收的袜子平常放得很凌乱，常常丢一只少一只，找起来很麻烦。把袜子卷起来收纳，取用起来很方便。

当宝宝到了上幼儿园的年纪，就可以开始锻炼他的自理能力。如果一直都是妈妈代劳，宝宝没有学会如何选衣服、收纳衣服，会让他形成依赖心理，丧失学习独立自主的机会。大家可以锻炼宝宝找衣服、放衣服的能力。比如，每天将宝宝的衣服折好放进衣柜里，或者让宝宝自己去选择想穿的衣服。为了方便宝宝找衣服，大家可以在一股里放一些小插图或照片，让他通过分类和标识快速找到相应衣服。在和宝宝讨论穿什么衣服的过程中，可以强化亲子沟通，增强亲子互动。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)