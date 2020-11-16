暖气不能一直开，对孩子是“隐形伤害”！

天冷了，很多有宝宝的家庭都开起了暖气。暖气真的很nice，不管外面有多冷，只要一进家里就很暖和，炒鸡美好~

虽然暖气是个好东西，但是真不能一直开着哦，否则会对孩子造成“隐形伤害”！

♥ 整天开暖气，对宝宝的危害可不小

开暖气时，大家都会把门窗关起来。但随着室温的提高，空气也会变得越来越干燥，会导致宝宝抵抗力和免疫力降低，也就容易会鼻咽干燥、烦躁不安。整天开暖气，对宝宝身体的各个方面都有不小的影响：

1.皮肤

到了冬季，人的皮肤很容易变得干燥、瘙痒。开了暖气后，室内温度变高，会进一步加快皮肤水分的流失，导致皮肤纤维失去韧性，进而断裂，宝宝就会“高原红”。

2泌尿系统

暖气开启后，室内空气干燥，宝宝体内水分流失，如果忘记喝水，孩子排尿量就会越来越少。

通常来说，婴儿每天的排尿量是400-500ml，幼儿的排尿量是500-600ml，学龄前孩子则为600-800ml。经常排尿可以冲洗尿路、防止感染，但如果排尿量太少，会增加尿结石和尿道感染的感染几率。

3.呼吸系统

暖气开得时间过长，会容易使宝宝出现干咳声哑、鼻咽干燥、嘴唇干裂等上呼吸道症状。一般来说，只要及时给宝宝补水，就可以很好地缓解。但如果持续时间过久，会导致呼吸道粘膜分泌物减少，细菌、灰尘等沾染在粘膜上，使咽喉部受到刺激引起咳嗽，容易导致上呼吸道感染，易患上支气管哮喘、支气管炎等疾病。

开暖气后，温暖干燥的室内就成了病菌滋生的“温床”。研究发现，当空气湿度小于40%时，感冒病毒和其他可以引发感染的细菌会大量滋生，随着灰尘在空气中扩散，进而引发疾病。

♥ 家中开暖气，宝宝护理要上心

可见不要一直让孩子待在暖气屋子中，建议隔一段时间就打开窗户，通风透气，让孩子多呼吸到新鲜的空气。如果家中开暖气，大家在护理宝宝时要注意以下几点：

1.保持清淡饮食

有的家长认为，可以给宝宝喝鲜榨果汁补充水分。但医生指出，不能给孩子喝鲜榨的果汁。鲜榨果汁中含有大量糖分，不利于宝宝的肠胃、牙齿健康，还会影响食欲。如果想给宝宝喝果汁，一定要加水稀释。

2.白开水是最好的饮品

对于宝宝而言，白开水是补水的最佳选择。水是六大营养元素之一，除了能有效补充流失的水分外，还具有调节水和电解质平衡、散热等作用。注意，如果是母乳喂养的宝宝，只要奶量充足就无需补水，奶粉喂养的宝宝可以在两顿之间少量喂水补充。

3.适当增加室内湿度

建议在暖气屋中放置一台空气加湿器，以此来增加室内湿度。室内保持适宜的湿度，可以让宝宝感觉舒适。请注意，加湿器里的水要经常更换，最好使用煮开沉淀过的凉白开或者纯净水。

4.眼鼻也要注意补水

冬天室外空气干燥，如果宝宝在室内因温度过高机体缺水，会妨碍泪液循环，出现干眼症。另外，宝宝鼻腔也容易干燥疼痛。

建议可以给宝宝滴一点生理盐水，帮助他滋润眼鼻。除此之外，生理盐水还有清洁作用，可以将污物冲洗出去，减少外来污染物产生的不良刺激。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)