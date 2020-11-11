无痛分娩会致孩子自闭？没有半毛钱关系！

产科麻醉与围产期医学会（SOAP）、美国麻醉师学会（ASA），儿童麻醉学会（SPA）、美国妇产科医师学会（ACOG）和母婴医学会（SMFM）旨在明确地向孕妇保证，没有提供可信的科学证据能证明分娩时硬膜外镇痛会导致自闭症。

这五个医学会代表了10万多名医生，他们向公众保证，母亲在分娩期间使用硬膜外镇痛与婴儿患自闭症的风险之间的联系并不意味着因果关系。在科学文献中，发现治疗和结果之间的关联并不能证明治疗导致了结果。

曾有研究怀疑两者关系，但不可信

“神经轴镇痛是分娩镇痛的金标准。我们不应该停止提供人工硬膜外麻醉，人工硬膜外麻醉可以改善产妇和新生儿的结局。”弗吉尼亚州Apgar麻醉学教授兼SOAP总裁露丝·兰道说到。

全世界每年有数百万妇女从硬膜外镇痛中受益，而且分娩时不会给母亲或婴儿带来任何并发症。分娩和分娩期间的镇痛和麻醉有许多医学适应症。之前有研究在怀疑两者的关系，但在那项研究中，关于这些交付过程的许多细节是不可用的。还有很多其他可能导致孤独症的原因，但研究并未涉及。

此外，虽然作者推测了硬膜外镇痛和自闭症之间的联系的机制（如母亲发烧），但这些都不可信或在分析中得到证实。

硬膜外镇痛是给母亲的硬膜外腔注入少量稀释的局部麻醉剂和阿片类药物，而极低浓度的这些药物会转移到婴儿身上，没有证据表明这些极低水平的药物接触会对婴儿的大脑造成任何伤害。

美国多家学会都建议继续使用硬膜外用药来缓解分娩疼痛

专家依然敦促妇女继续选择安全的方法来缓解疼痛，包括使用硬膜外用药，以获得积极的分娩体验。相关专家还表示，将继续促进分娩护理各方面的研究和教育，包括母婴分娩镇痛的安全性。

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