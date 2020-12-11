天气变冷，孩子哪里可以捂哪里不可以捂，你都清楚吗？

天气越来越冷，你给孩子的保暖工作都做足了吗？冬季给孩子加衣服，相信大家都会很忌讳“捂热综合症”，那么到底该怎么穿？你知道孩子哪里可以捂，哪里不可以捂吗？今天我们就来好好说说这个问题：

宝宝这些部位，千万别着凉

冬天气温低，宝宝以下三个部位千万不能受冻，一定要做好保暖工作：

1.脑袋

有的妈妈会将宝宝的身体包裹得很严实，却忽略了小脑袋的保暖工作。

大家要明白，宝宝月龄越小，头部散热占全身散热的比例越高。所以，不管是穿衣还是盖被，大家一定要注意宝宝的头部保暖哦~尤其是外面风比较大的话，带宝宝出门，一定要给他戴顶帽子。

2.脚部

脚部有很多皮肤神经末梢，是对外界温度变化最敏感的部位。而宝宝脚部的表面脂肪较少，保温能力比较弱，大家在护理时要把脚部保暖工作摆在重要位置。

若宝宝不肯穿鞋，可以给他穿上袜子保暖。另外，平常可以多带孩子做运动，可以避免手脚发凉。

3.腹部

如果小肚子的保暖工作没做好就很容易着凉，容易伤害到脾胃，出现消化不良、腹痛、腹泻等不适症状，所以，小肚子的保暖工作也很重要。

尽管大家给宝宝穿衣时都会将他的小肚子遮得很严实，但宝宝活泼好动，奔跑玩耍时裤子常常会往下滑，小肚子也就容易露在外面。而且，大人在抱宝宝或者他们嬉戏时，也容易将衣服撩起来，使其小肚子露在外面，这就很容易导致孩子受凉。

因此，大家要经常帮宝宝整理好衣裤，选择稍长一些的内衣给他穿比较好，并且要塞到裤子里。

这些部位别捂得太紧，当心伤害到娃

如果你家老人热衷于“包粽子”，实在劝不动，就告诉ta，这几个部位千万不要捂太紧，否则会伤害到孩子：

1.胸部

宝宝穿得很臃肿，像个小棕子似的，有可能会使胸部受到压迫，不但会影响心脏和正常的呼吸功能，还容易产生内热。

因此，大家在给宝宝穿衣时，胸部不能穿得太厚，扣子也不要扣得太紧，以免对孩子产生压迫感。

2.脚部

请大家牢记，宝宝的双脚既不能受冻，也不能捂得太紧！脚部捂得太紧，不仅不保暖还容易让孩子感到冷，这是因为鞋袜太厚太紧，会使宝宝下身的血液循环速度减慢，导致热量无法顺利抵达脚部，就会增加脚部被冻伤的风险。

3.脖颈

有的大人当心宝宝脖子露在外面容易受凉，便给他穿上高领毛衣，此外还要再裹上围巾围脖等等。但这里建议大家，千万别给宝宝这么穿！

脖子捂得严实，虽然能够防风保暖，但也有可能导致宝宝的颈动脉窦受到压迫，影响脑部血液循环，孩子容易感到恶心、头晕。

pick宝宝冬天穿衣的三大技巧

其实冬天给娃穿衣不用太紧张，掌握下面这3大技巧，给娃穿衣so easy!

★ Get穿衣公式

对宝宝来说比较适宜的温度约为26℃，实用的穿衣公式大家可以用起来啦!

穿衣公式：26℃-气温=穿衣温度。

常用衣物的温度：棉毛衫=1~2℃，抓绒衣物、薄外套=3℃，棉背心、厚羊毛衫=4℃，薄羽绒服=6℃，较厚的羽绒服=9℃。

也就是说，如果现在气温为10℃，那么穿衣温度为26℃-10℃=16℃，大家根据这个温度进行宝宝衣物的叠加。当然啦，这个公式毕竟只是用来参考的，具体大家还要考虑衣物的厚度和保暖程度哈!

★ Get洋葱穿法

顾名思义，给宝宝穿衣服可以像洋葱一样，一层层穿下来。宝宝的贴身衣物建议选择棉制的，比较吸汗透气，穿着感舒适。中间部分的衣物则以保暖为主，而最外层的衣物建议选择具备再加防风、防水属性的。这样一层层穿下来，不仅保暖，还方便增减衣物哦!

★ Get判别方法

那么，如何判断孩子穿衣温度适不适宜呢?一个小技巧就是摸摸孩子的后背，如果后背温暖且干燥，说明穿着适宜、温度得当。如果后背凉凉的或者很潮湿，说明孩子觉得冷，或者穿得过多，需要增减衣物。

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