小心！你的宝宝正在被“微塑料”侵害

人们对微塑料消费对健康的影响知之甚少，但千万不要小觑它的存在，要知道它就潜伏在你的身边，对你的宝宝早已构成威胁！

食品中含有丰富的塑料

一项新的研究显示，奶瓶喂养的婴儿每天可能摄入超过100万片微型塑料，这项研究强调了我们的食品中含有丰富的塑料。

越来越多的证据表明，人类消耗大量的微小颗粒，这些微粒是在较大的塑料碎片破裂时形成的，但人们对其对健康的影响知之甚少。

灭菌和暴露在高温下对微塑性释放的影响最大

爱尔兰的研究人员观察了10种由聚丙烯制成的婴儿奶瓶或配件的微塑料释放率，而聚丙烯是食品容器中最常用的塑料。

他们遵循了世界卫生组织关于消毒和配方奶粉制备条件的官方指南。

经过21天的测试，研究小组发现这些瓶子每升释放130万到1620万个塑料微粒。

然后，他们根据全国平均母乳喂养率，利用这些数据来模拟全球婴儿在奶瓶喂养过程中可能接触到的微塑料。

他们估计，在婴儿出生的前12个月，平均每天可以摄入160万个塑料微粒。

发表在《自然食品杂志》上的这项研究的作者说，灭菌和暴露在高温下对微塑性释放的影响最大，从25摄氏度的平均每升60万颗粒到95摄氏度的5500万粒/升。

关于微塑料对健康的影响，人们了解得很少

作者告诉法新社记者，这项研究的目的是“不让家长担心”瓶装微型塑料的潜在健康风险。

来自都柏林三一学院的研究小组说：“我们已经尽可能强烈地告知，我们不知道婴儿摄入微塑料的潜在健康风险。”“我们正在积极开展这方面的研究。”

作者指出，在发达国家，婴儿可能摄入最多的塑料颗粒——北美每天230万个，欧洲260万个。

这是由于较富裕国家的母乳喂养率相对较低。

家长也无需过度担心

不过通过采取一些额外的步骤，包括用冷消毒水冲洗瓶子，以及在灌装前在非塑料容器中制备配方奶，就可以很容易地降低含量。

朴茨茅斯大学生物地球化学高级研究员费伊·库塞罗说，研究凸显了“研究微塑性对人类健康影响的紧迫性”。

她说，重要的是，她希望各位父母在谈到奶瓶喂养时不要“危言耸听”，还不至于到这种程度，毕竟由于各种各样的原因家长需要奶瓶的帮助。

库塞罗说：“不消毒瓶子的风险是众所周知的，也是非常真实的，而这些已知的疾病风险是肯定超过生产微型塑料的风险，所以家长与其担心塑料对孩子造成的危害，倒不如好好消毒奶瓶。”

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