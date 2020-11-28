新发现！新生儿无法处理情绪

一项新的研究显示，人类并非天生就有成熟的大脑回路，能将情绪附加到他们所看到或听到的事物上。

新生儿对周围环境的情感处理非常基础

研究人员在研究新生儿脑部扫描时发现，大脑中参与情绪体验的部分与处理视觉或听觉刺激的区域在功能上没有成熟的联系。

在成年人中，当我们看到森林中的熊时，大脑这些部分之间的联系使我们感到恐惧，当我们看到一个家庭成员的脸时，我们会感到爱。

但研究报告的合著者、俄亥俄州立大学心理学助理教授塞金（Zeynep Saygin）说，婴儿似乎至少需要几个月的时间才能将他们所看到的与特定的高级情绪联系起来。

赛金说：“这是一个我们没想到的发现。我们一直认为这些联系可能从出生起就已经成熟。”

“这说明新生儿对周围环境的情感内容的分析只是非常基础的。”

赛金与俄亥俄州立大学心理学研究生希瑟·汉森（HeatherHansen）和金莉（JinLi）一起进行了这项研究。他们的研究结果发表在《PLOSONE》杂志上。

（大脑）杏仁核和枕颞（或视觉）皮层之间的联系

研究人员分析了40名新生儿的大脑功能磁共振成像扫描结果，这些婴儿都不到一周大，他们都是正在发展的Connectome项目的一部分。他们将这些结果与40名成年人的类似扫描结果进行了比较，这些成年人参与了单独的Connectome项目。

他们在寻找（大脑）杏仁核和枕颞（或视觉）皮层之间的联系，后者主要负责处理我们所看到的刺激。

赛金说：“杏仁核会将视觉刺激与情感价值联系起来。”

“比如说，我看到的这个东西危险吗？我应该害怕吗？我应该接近它还是避开它？”

塞金说，成年人大脑的两个部分之间有一种特殊形式的功能联系。杏仁核与视觉皮层的高级感觉区域有着更强的联系，视觉皮层是处理面部、身体和物体的部分。这些是可能需要情绪反应的刺激类型。

与成人相比，新生儿的大脑缺乏成熟度

成人的杏仁核与视觉的主要边缘没有强烈的联系。

此外，成年人的听觉区域也表现出类似的模式。它表明杏仁核与处理复杂刺激的区域联系更紧密，而不仅仅是与那些更接近杏仁核的区域相连。”

这项研究发现，与成人不同，新生儿的杏仁核与视觉和听觉皮层的所有部分之间的连接类型相似，但它们之间没有太大区别。

其他研究表明，在婴儿出生后的几个月内，就出现了更多类似成人的联系。但这是第一个针对新生儿的研究，赛金说。

她说：“我们相信，婴儿需要更多的视觉体验和成熟度，才能将情感价值附加到视觉刺激上。”

俄亥俄州赛金的实验室目前正在研究从出生到3岁的婴儿，以了解更多关于幼儿如何以及何时发展出将所见与适当情绪联系起来的能力。

研究的意义

这项研究具有重要的临床意义，因为杏仁核在早年开始的各种疾病中都有作用，包括自闭症和焦虑症。

她说：“在早期发育过程中，完全了解杏仁核与大脑其他部分的联系是至关重要的。”

“通过了解它的发展历程，我们应该能够说出什么是典型的，以及它可能会出什么问题。这可能会导致我们采取新的诊断和治疗干预措施。”

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